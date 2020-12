Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verzögert sich die Wiedereröffnung der Gemeindebibliothek in Neubiberg im Haus für Weiterbildung voraussichtlich bis Januar. Eigentlich hätte die Bücherei, die wegen der Sanierung des Hauses für Weiterbildung in Räume am Bahnhofsplatz ausgelagert war, nächste Woche am alten Standort wieder öffnen sollen. Da nun aber alle Bibliotheken bis 10. Januar geschlossen bleiben müssen, wird daraus nichts. Der Umzug ist bereits im Gang, Bücherregale stehen schon in den neuen Räumen im Erdgeschoss des Hauses für Weiterbildung. Marina Prüller von der Gemeindeverwaltung geht unter Vorbehalt davon aus, dass die Bibliothek am 12. Januar eröffnet wird. Man wisse ja nicht, wie sich die Lage entwickle.