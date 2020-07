Die Gemeindebibliothek Neubiberg hat ihre coronabedingt eingeschränkten Öffnungszeiten erweitert. Weil mittlerweile die Begrenzung gelockert wurde und maximal eine Person pro zehn Quadratmeter Fläche eingelassen werden darf, können sich nun bis zu 30 Besucher gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten. Schrittweise werden deshalb die Öffnungszeiten angepasst. Fortan ist die Gemeindebibliothek am Dienstag und Donnerstag von 11 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr und am Mittwoch und Freitag von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr geöffnet.