Die schwarze Nacht bricht über Neubiberg herein und die Bibliothek ist menschenleer. Lediglich eine mysteriöse, besorgniserregende Nachricht wartet auf die Besucher. Darin steht geschrieben, dass die italienische Mafia auf der Jagd nach einem Manuskript von unschätzbarem Wert ist. Das ist das Szenario in dem Escape-Room-Spiel, das die Gemeindebibliothek Neubiberg für Kinder ab zehn Jahren an verschiedenen Terminen anbietet. Sie können im Team knifflige Rätsel lösen und Codes knacken. Solche Spiele sind derzeit sehr beliebt, ob als Brettspiel oder im Escape-Raum. Pro Veranstaltung können fünf Personen das etwa 60-minütige Spiel durchlaufen. Eine Anmeldung bis spätestens 27. März in der Bibliothek ist notwendig. Termine sind zunächst am Montag, 6. April, 11 oder 14 Uhr, am Donnerstag, 18. Juni, 19.30 oder 20.30 Uhr, am Freitag, 19. Juni, 19.30 oder 20.30 Uhr. Die Teilnahme kostet fünf Euro.