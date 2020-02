CSU will weiter mit Architekten zusammenarbeiten

Die Diskussion um das Bürgerzentrum Neubiberg geht in kleinen Schritten voran. Bei einem Fraktionssprechertreffen Mitte Januar, zu dem Bürgermeister Günter Heyland geladen hatte, signalisierten die Vertreter der CSU, in jedem Fall mit dem vorgesehenen Architekturbüro weiter machen zu wollen. Das berichtete Heyland vor kurzem im Gemeinderat. Die CSU-Vertreter hätten dabei aber betont, dass es ein Entwurf sein müsse, den sich die Gemeinde auch leisten könne.

Architekt Jan Spreen begrüßte die Aussage laut dem Bericht des Bürgermeisters, betonte aber, dass das Projekt mit ihm nur verwirklicht werden könne, wenn es von der Architektur her noch dem vorgestellten Entwurf entspricht. Er bat um die Benennung einer Kostengröße, mit der er planen könne. Der Architekt betonte laut Heyland, erst wenn neue Eckpunkte etwa zu Mitarbeiterzahl und Büros vorlägen, könne er weiterplanen.

Der Bürgermeister bedauerte, dass bei dem Treffen trotz Aufforderung durch den Architekten und andere Gemeinderäte Hartmut Lilge (CSU), CSU-Bürgermeisterkandidat Thomas Pardeller und Grünen-Bürgermeisterkandidat Kilian Körner entsprechende Antworten schuldig geblieben seien. Auch habe er sich erhofft, dass Thomas Pardeller in der Folge einen Antrag zu seinem Alternativvorschlag im Gemeinderat stellen würde, den er über die Presse veröffentlicht hatte. "Sie müssen das hier einbringen, sonst geht es nicht weiter", sagte Heyland. Pardeller hatte zuletzt vorgeschlagen, eine Rathaus-Zweigstelle in Unterbiberg einzurichten.

Pardeller wiederum betonte im Gemeinderat, dass es also nicht - wie so oft behauptet - zu Schadensersatzforderungen der Architekten kommen werde, weil man ja mit dem Architekten weiterarbeiten wolle. Bürgermeister Heyland widersprach: Wenn dem Architekten nicht die Eckdaten geliefert würden, die er zum Weiterarbeiten brauche, bestehe irgendwann die Gefahr eines Schadensersatzes, sagte er. Jeder Monat, der verstreiche, ohne dass etwas passiere, koste die Gemeinde Geld. "Daher will ich, dass es schneller geht", beharrte Heyland.

Die Erweiterung des Rathauses liegt auf Eis, weil CSU und Grüne im Gemeinderat den Fortgang der Planungen vor allem wegen der hohen Kosten vor ein paar Monaten gestoppt haben.