Der neue Behindertenbeirat in Neubiberg will sich für weniger Stolpersteine und mehr Sensibilität für die Bedürfnisse von Beeinträchtigten einsetzen.

Von Daniela Bode, Neubiberg

Was für gesunde Menschen eine Rille, ein erhöhter Bordstein oder ein paar kleine Steinchen sind, kann für Menschen im Rollstuhl zum gefährlichen Hindernis werden. Günter Worbs aus dem Neubiberger Ortsteil Unterbiberg weiß allzugut, was das heißt. Er sitzt wegen Kinderlähmung seit seiner Kindheit im Rollstuhl. Auf dem Marktplatz in Unterbiberg ist das Pflaster so gestaltet, dass in regelmäßigen Abständen Querrillen angebracht sind, die mit kleinen Steinen verfüllt sind. "Wenn ich dort entlangfahre, muss ich jeden Augenblick damit rechnen, aus dem Rollstuhl zu fallen", sagt er. Auch damit solche Orte in Zukunft barrierefreier gestaltet werden, ist vor kurzem ein neuer Behindertenbeirat in Neubiberg gegründet worden. Worbs ist dessen erster Vorsitzender, die ehemalige Gemeinderätin der Freien Wähler Marianne Werner ist stellvertretende Vorsitzende.

Auch früher gab es bereits einen Behindertenbeirat in Neubiberg, doch der war mehr oder weniger eingeschlafen. Nun gibt es einen neuen mit acht Mitgliedern, fünf Frauen und drei Männern im Alter von Mitte 30 bis zum Rentenalter. Die meisten von ihnen sind körperlich eingeschränkt. Bei einem ersten Treffen hat das Gremium beschlossen, sich für mehr Bänke in der Gemeinde einzusetzen, wie Kerstin Stiefermann berichtet. Sie ist Behindertenbeauftragte der Gemeinde und so etwas wie das Bindeglied zwischen Behindertenbeirat und Kommune. Sie informiert einerseits den Beirat über Sachverhalte, die ihr zur Verfügung gestellt werden. Auf der anderen Seite gibt sie an die Gemeinde Themen aus dem Beirat weiter, die bei Planungen berücksichtigt werden können. Den Wunsch nach mehr Bänken hatten Senioren an sie herangetragen, die manche Wege nicht mehr auf einmal schafften. Es soll auch darauf geachtet werden, dass die Bänke rollstuhlgerecht sind, etwa mit einer Aussparung.

Ein zweites großes Anliegen, das sich der Beirat vorgenommen hat, ist es, die Barrierefreiheit in der Gemeinde zu verbessern. Dazu sind Stiefermann und Worbs beispielsweise einige Stellen in der Gemeinde abgelaufen, an denen Handlungsbedarf besteht. Worbs sieht den am Marktplatz. "Man könnte die Rillen mit größeren Platten füllen wie das am Marienplatz in München gelöst ist", sagt er. Auch wünscht er sich, dass verschiedene Übergänge barrierefreier gestaltet werden. Beispielsweise der Überweg an der Zwergerstraße hinüber zum Pfarrheim in Unterbiberg sei "für einen Rollstuhlfahrer unmöglich" zu nutzen, sagt er. Er müsse weit ausweichen, um einen Übergang zu finden. Stiefermann erläutert, dass Verbesserungen sowohl Rollstuhlfahrern und Menschen mit Rollator helfen würden als auch Eltern mit Kinderwagen. "Bei Barrierefreiheit geht es um mehr Komfort für alle", sagt sie.

Worbs wünscht sich auch beim Thema Behindertentoiletten Verbesserungen. So gebe es im Haus für Weiterbildung auch jetzt nur eine solche im Keller, die er und andere im früheren Beirat vor etwa 20 Jahren "durchgekämpft" hätten und die zwar mittlerweile modernisiert sei. Er hätte sich nach der Sanierung des Hauses für Weiterbildung aber auch in einem oberen Geschoss eine behindertengerechte Toilette gewünscht. Doch die WCs vor dem Großen Saal im zweiten Stock seien so klein, dass er dort zuletzt mit seinem Rollstuhl nicht hineinfahren und sich die Hände waschen konnte. Er schildert, dass ein Toilettengang für einen behinderten Menschen einen viel größeren Vorlauf braucht als für einen nicht behinderten.

Die Anregungen des Gremiums betreffen keine kleine Zahl von Personen in der Gemeinde. "Stand 2020 lebten in Neubiberg 1268 Menschen mit einer anerkannten Behinderung", sagt Stiefermann und verweist auf eine Statistik des Zentrums Bayern Familie und Soziales. Nach Angaben des Landratsamts verfügt knapp die Hälfte der Kommunen über einen Behindertenbeirat oder ist dabei, einen zu gründen. Unter anderem in Haar, Ottobrunn und Garching ist ein solches Gremium etabliert. Ziel ist es laut einer Sprecherin des Landratsamts, möglichst in allen Kommunen einen Beirat ins Leben zu rufen. Zudem finden einmal im Jahr Netzwerktreffen zur Behindertenarbeit im Landkreis statt, an denen sich der Behindertenbeirat des Landkreises sowie Behindertenbeauftragte und -beiräte der Kommunen beteiligen können.

Stiefermann, Worbs und ihren Mitstreitern geht es darum, den Menschen die Augen zu öffnen für die verschiedenen Bedürfnisse von Behinderten. So gibt es laut der Behindertenbeauftragten die Idee, sich kommendes Jahr beim Straßenfest öffentlich zu zeigen und mit Aktionen etwa darzulegen, wie das Leben ist, wenn man nicht sehen kann. "Wir wollen für die Themen sensibilisieren", sagt Stiefermann. Worbs fände es hilfreich, wenn Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) sich selbst einmal in einen Rollstuhl setzen würde, um zu sehen, wie das ist.

Beide Vorsitzenden sind zuversichtlich, dass es bei der Barrierefreiheit in Neubiberg Fortschritte geben wird. "Der jetzige Bürgermeister ist recht zugänglich und mit Frau Stiefermann haben wir endlich das richtige Zwischenglied zur Gemeinde", sagt Worbs. Auch die Behindertenbeauftragte ist guter Dinge. Bei den regelmäßigen Treffen mit dem Rathauschef sei dieser offen für die Themen, die sie vorbringe. "Es ist viel zu tun, aber step by step geht es voran."