Die Awohnbau Genossenschaft Landkreis München hat im Mai ihr zweites Bauprojekt in Neubiberg in Angriff genommen. In Kooperation mit der Gemeinde entstehen an der Ecke Floriansanger und Wendelsteinstraße in einem Mehrfamilienhaus bis 2024 zwölf Appartements. Die erste Anlage mit 22 Wohnungen am Pappelweg wurde 2019 bezogen. Wie die Genossenschaft jetzt mitteilt, sagte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) beim Spatenstich, während Normalverdiener sich schwertäten, Wohnraum zu finden, blieben Geringverdiener oft auf der Strecke. Genossenschaften sei zu verdanken, dass günstiger Wohnraum entstehe.

Es geht um sechs Zwei-Zimmer-Wohnungen mit je 56 Quadratmetern sowie sechs Drei-Zimmer-Wohnungen mit je 75 Quadratmetern. Alle sind barrierefrei und haben Balkon oder Terrasse. Das Projekt wird von der Regierung von Oberbayern gefördert und mit der Kreissparkasse umgesetzt. Das Grundstück stellt die Gemeinde in Erbpacht zur Verfügung.

Wer Mitglied bei der Genossenschaft werden will, kann sich an Christina Mittermaier unter 0176/16720877 wenden oder eine E-Mail an info@awohnbau.de senden. Bewerbungen auf die Wohnungen am Floriansanger sind von Anfang 2024 an möglich. Der Start wird auf der Homepage www.awohnbau-genossenschaft.de veröffentlicht. Eine Vormerkliste gibt es nicht.