Von dabo, Neubiberg

Welcher Beruf ist passend für mich? Wie bewerbe ich mich richtig? Diverse Fragen rund um die Ausbildung werden bei der Ausbildungsmesse an der Neubiberger Realschule am 12. Juni beantwortet. Von 11 bis 16 Uhr können sich Schüler und Eltern bei Vorträgen, Workshops und Einzelgesprächen ein Bild von den Möglichkeiten machen. In der Aula der Schule an der Buchenstraße 4 werden sich etwa 25 namhafte Firmen und Einrichtungen aus der Umgebung wie etwa Infineon und die Gemeinde Ottobrunn vorstellen. Weitere Interessenten können sich an Gitta Svoboda vom Förderverein der Schule wenden unter 0172/859 93 80. Zur Messe eingeladen sind Schüler der achten bis zehnten Klassen aus den umliegenden Schulen und ihre Eltern. Organisiert wird die Messe vom Elternbeirat und der Schulleitung. Trotz der Corona-Pandemie ist Svoboda optimistisch: "Wir gehen davon aus, dass es machbar ist", sagt sie. Gegebenenfalls müsse man die Ausstellungsfläche nach draußen erweitern oder mit einem Anmeldesystem arbeiten, um die Zahl der Besucher zu begrenzen.