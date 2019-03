13. März 2019, 22:10 Uhr Neubiberg Ausbildungsmesse

Was möchte ich nach dem Schulabschluss beruflich machen und wie läuft das ab mit der Bewerbung? Alle Fragen rund um das Thema Berufsorientierung und den Start in die Ausbildung werden bei der Neubiberger Ausbildungsmesse am Samstag, 16. März, beantwortet. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr können sich Schüler und Eltern aus der Region in der Realschule an der Buchenstraße 4 informieren - und nicht wie in einer vorigen Ausgabe versehentlich angekündigt von 14 bis 16 Uhr.