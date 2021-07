Von Daniela Bode, Neubiberg

So weit war die Gemeinde Neubiberg vor etwa zwei Jahren schon einmal, doch nun sieht es nach mehr Einigkeit aus: Der Vorentwurf für die Rathauserweiterung und -sanierung steht fest. Der Sonderausschuss Verwaltungsgebäude hat ihn am Montag einstimmig bestätigt. Er hält den von den Gemeinderäten gewünschten Kostenrahmen von 20 Millionen Euro ein. Zudem wird ein kompakteres Raumprogramm umgesetzt im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf. Außerdem konnten die Planer diesen wie gewünscht Anfang Juli vorlegen. "Wir haben also dreimal ins Schwarze getroffen", sagte Projektsteuerer Ferdinand Weiss. Gleichzeitig entschieden sich die Gemeinderäte für ein paar Zusätze, die weitere Kosten verursachen werden. So sollen der Maibaum-Parkplatz an der Hauptstraße und der Weg von dort zum neuen Rathausvorplatz hin aufgewertet werden. Darüber entscheidet nächste Woche der Gemeinderat.

Wie Architekt Jan Spreen noch einmal darlegte, konnte der Kostenrahmen eingehalten werden, weil der Erweiterungsbau im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf um fünf Meter verkürzt und auch die Tiefgarage verkleinert wurde. Zuletzt war noch von einem multifunktionalen Ratssaal die Rede gewesen. Davon kam man aber ab, weil auch die Konstruktion mit mobilen Trennwänden viel Geld gekostet hätte. Nun sind die Besprechungszimmer im Erdgeschoss zentral angebracht, bei Bedarf kann ein Raum vergrößert werden, in dem auch die Ausschusssitzungen stattfinden können. Der Gemeinderat soll im Haus für Weiterbildung tagen. Trotz etwas höherer Kosten hatte sich der Gemeinderat zuletzt beim Erweiterungsbau für eine Mischung aus einem Holz- und Stahlbetonbau ausgesprochen.

In der Ausschusssitzung nun ging es um Extras, die "sinnvoll" sind, wie Weiss und Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) sagten, aber nicht erforderlich. Dem Vorschlag der Verwaltung, den Maibaum-Parkplatz aufzuwerten, indem etwa Rasengittersteine angebracht und die Parkplätze auf 2,50 vergrößert würden, stimmte das Gremium mehrheitlich zu. Die Idee, den Weg von der Hauptstraße zum Rathausvorplatz hin zu ertüchtigen, fand volle Zustimmung. Ein Argument für beides war, dass man ja mit dem Projekt insgesamt eine attraktive Ortsmitte schaffen wolle. Das Gremium entschied sich außerdem, am neuen Rathausvorplatz einen Trinkwasserbrunnen einzurichten und ein Wasserspiel. Wichtig war allen, dass dort Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt stattfinden können. Auch der Vorschlag, das neue Flachdach mit einer Fotovoltaikanlage auszustatten, fand Zustimmung.

Einzig die Idee, auch in den Büros im Erweiterungsbau eine mechanische Lüftungsanlage einzurichten, wurde abgelehnt. Die Mitarbeiter würden erstens froh sein, einmal die Fenster öffnen zu können, und außerdem sei der Preis dafür in Höhe von 150 000 Euro ein weiterer Posten auf der Kostenliste, lauteten die Argumente dagegen.