In der Neubiberger Gemeindebücherei gibt es künftig eine Saatgutbibliothek, in der sich Interessierte kostenlos bedienen können. Sie soll helfen, die Vielfalt von Kulturpflanzen zu erhalten.

Von Angela Boschert, Neubiberg

"Bio - fair - regional" ist nicht nur der Leitspruch der Gemeinde Neubiberg, sondern wird für immer mehr Menschen zum festen Grundsatz beim Einkaufen. Zu einem umweltbewussten Lebensstil gehört ebenso, dass man Verschwendung bekämpft und Artenvielfalt fördert. Hierzu hat die Gemeindebibliothek Neubiberg von Aschermittwoch an ein neues Angebot: die "Saatgutbibliothek", die den Austausch von Samen für Gemüse, Kräuter und Blumen fördern soll.

Solch eine Dinge-Bibliothek ist im Landkreis noch relativ neu. Und so stehen die baldige Bücherei-Leiterin Christina Klasna, die Bücherei-Fachbetreuerin Sandra Wolf, Kulturamtsleiterin Andrea Braun und nicht zuletzt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) erwartungsvoll und lachend beim Pressetermin neben dem neu gebauten Regal im Eingangsbereich der Bücherei. Sie strahlen Neugier aus, die sich auch beim Besucher einstellt, wenn er in den Holzkästchen beim Regal durch die vielen handbeschrifteten Papiertütchen mit Pflanzennamen blättert, deren Inhalt so verheißungsvoll raschelt.

Wie viele Samen mögen da wohl drin sein, fragt man sich unweigerlich. "Darauf kommt es gar nicht so an, wichtiger ist, dass man sie richtig ausbringt", sagt Braun. Wann man das tun sollte, steht auf den Tütchen. Und das ist bald, denn viele Pflanzen, etwa Zuckererbsen oder Inka-Gurke sollte man schon im März, Schnittpetersilie und die Zuckererbse "Ambrosia", eine alte Sorte, im April aussäen. Die Puffbohne Vectra hat es ganz eilig und will eigentlich schon Ende Februar in die Erde. Das muss nicht im Garten sein, ein Blumenkasten auf dem Balkon oder ein Topf auf der Fensterbank versprechen auch einen schönen Ertrag.

Für Kinder gibt es Samen mit Erfolgsgarantie wie Sonnenblume, Kresse und Schnittlauch oder die Mischung Bienenweide, die der Bund Naturschutz gespendet hat, um Spaß an selbst erzeugten Früchten und Blumen zu ermöglichen. Doch für den Erfolg wird etwas Geduld benötigt. Hat man ein Tütchen ausgewählt, kostenfrei mit nach Hause genommen und ausgesät, heißt es warten, bis die Pflänzchen gewachsen sind. Dann kann man sich an den Blüten erfreuen oder Gemüse und Früchte ernten. Trocknet man einen Teil der Samen und bringt sie wieder in die Bibliothek zurück, können andere sie mitnehmen, das Tauschen kommt in Gang. Ein Bibliotheksausweis ist übrigens nicht erforderlich, die Bibliothek steht allen offen als Treffpunkt und Ort der Gemeinschaft.

In Aying und vielleicht auch bald in Gräfelfing gibt es das Angebot schon

Die Idee der "Saatgutbibliothek" stammt aus den USA, wo es viel gentechnisch verändertes Saatgut gibt und Umweltverbände versuchen, mit "Seedlibraries" die Vielfalt alter Sorten zu erhalten. Auch in Neubiberg sollen traditionelle Sorten erhalten und die Artenvielfalt gefördert werden. Die Gemeindebibliothek greift zudem einen Trend in der Gesellschaft auf, denn Bücher zu Ökologie, Garten und Nachhaltigkeit sind sehr gefragt, wie Wolf erzählt. Das kostenlose Saatgut hat sie von örtlichen Akteuren wie dem Umweltgartenverein, einer Umweltpädagogin oder dem Gartencenter Seebauer erhalten, die zudem mit Rat und Tat zur Seite stehen, sollten die neu angeschafften Gartenbücher und Sandra Wolf einmal nicht weiterhelfen können. Bis in den Sommer hinein gibt es viele Veranstaltungen und Workshops rund ums Gärtnern.

Schon am Dienstag startet die Gemeindebücherei Aying mit ihrer Saatgutbibliothek und bietet Samentütchen zum Tauschen und Ausprobieren an. In Gräfelfing überlegt die Bibliotheksleitung, nach dem Umbau im August oder September eine Saatgutbibliothek einzurichten.

Die Gemeindebibliothek Neubiberg im Haus für Weiterbildung, Rathausplatz 8, ist dienstags bis freitags von 11 bis 13 und 14 bis 19 Uhr geöffnet (Ausnahme: mittwochnachmittags nur bis 16 Uhr), samstags von 10 bis 14 Uhr.