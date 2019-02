19. Februar 2019, 22:05 Uhr Neubiberg Arbeiten in den Wäldern

Freitag in einer Woche, am 1. März, beginnt die Vogelschonzeit. Bis dahin erfolgen in den Neubiberger Wäldern Pflegemaßnahmen durch den von der Gemeinde beauftragten Revierförster vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Diese haben am vergangenen Montag begonnen. Die Gemeinde teilt mit, dass die Arbeiten wichtig seien für die Wegsicherung vor allem im Bahnhofswald und im Schopenhauer Wald; die Pflegemaßnahmen sollen dabei helfen, den Kronenaufbau der Bäume zu fördern. Entnommen werden kleine Birken und Eschen, die im Hitzesommer 2018 Schaden genommen haben. Die beiden Wälder werden für den Zeitraum der Arbeiten nur begrenzt zugänglich sein. Rückfragen beantwortet der zuständige Leiter des Forstreviers Aschheim per E-Mail (poststelle@aelf-eb.bayern.de) oder telefonisch (0151/12 15 81 78).