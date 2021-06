Von Daniela Bode, Neubiberg

Die Neubiberger können sich demnächst bequem via Smartphone in die Kommunalpolitik einbringen. Der Gemeinderat hat am Montag beschlossen, die App "Democy" einzuführen - zunächst für ein Jahr. Die Entscheidung geht auf einen Antrag der Freien Wähler zurück, die beantragt hatten, die Bürgerbeteiligung bei kommunalpolitischen Prozessen zu verbessern.

Julius Klingenmaier, Geschäftsführer des Start-ups Democy, stellte dem Gremium die App in der Sitzung vor. Bürgerinnen und Bürger können dort zu konkreten, neutral formulierten Fragen oft in Vorbereitung zu aktuellen Entscheidungen ihr Votum abgeben. Idee ist, dass sich die Kommunalpolitiker so schnell ein Meinungsbild einholen können. Die Nutzer der App können dann etwa zu einem konkreten Bauprojekt mit "dafür", "dagegen", "keine Meinung" abstimmen.

Die App soll einfach funktionieren und von Menschen aller Altersgruppen leicht zu bedienen sein. Für die Bürger ist sie kostenlos, für die Gemeinde kostet sie für das eine Jahr 8000 Euro. Die Nutzer bleiben anonym. Damit nicht unangebrachte Fragen - etwa solche, die die Gemeinde nicht betreffen oder die politisch radikal sind - eingestellt werden, werden diese von den Betreibern der App in Zusammenarbeit mit einem Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung zuvor geprüft. Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) verwies darauf, dass die Gemeinde Kirchheim die App bereits nutze und sie dort gut angenommen werde.

Das Interesse im Gemeinderat an dem Tool war groß, teils gab es auch skeptische Anmerkungen, doch am Ende stimmten alle dafür. Nicola Gehringer (CSU) wollte wissen, wie die Bürger von neuen Umfragen erführen. Das sei per Push-Nachricht oder per medialem Diskurs möglich, sagte Klingenmaier. Elisabeth Gerner (SPD) interessierte sich dafür, ob auch Bürgerinitiativen Fragen einreichen könnten. Alle Initiativen könnten Fragen erstellen, so der Geschäftsführer, doch diese würden nach den Thesenrichtlinien, die sich die Gemeinde gibt, geprüft. Bürgermeister Pardeller ergänzte, dass auch von Dritten Fragen kommen sollen, damit es eine "bunte Mischung" gebe.

Frederik Börner (Grüne) äußerte Bedenken zur Validität der Umfrageergebnisse. Wenn jeder zugreifen könne, könne man die Umfragen verfälschen, ob man nicht je nach Tragweite der Frage clustern könne. Klingenmaier sagte, dass das nicht möglich sei, weil man sich ja nicht den Personalausweis vorlegen lasse, sondern anonym abgestimmt werde. Er betonte aber, dass es nur um ein Meinungsbild gehe, nicht um juristisch bindende Beschlüsse. Auch den Freien Wählern als Antragsteller gefällt das Tool: Stephanie Konopac sagte, man habe sich eine "cleane Umfrage-App" wie Democy gewünscht und keine, die wie auch im Gremium angeregt, etwa auch Flohmärkte nennt.