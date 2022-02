Filmemacherin Anita Leyh will Verständnis für Geflüchtete und deren Kultur wecken. Im Gymnasium Neubiberg zeigt sie "Mit anderen Augen" über syrische Frauen in Deutschland und diskutiert anschließend mit den Zuschauern.

Interview von Angela Boschert, Neubiberg

"Wir schaffen das", sagte Angela Merkel Ende August 2015, als immer mehr Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland kamen. Merkel wollte motivieren, auch im Landkreis München engagierten sich daraufhin viele Freiwillige und halfen mit, den Geflüchteten eine neue Heimat zu bauen. Andere waren skeptisch, hatten Fragen und sogar Angst vor den Fremden, deren Kultur so anders, so neu war. Und umgekehrt. Einen ganz persönlichen Blick auf individuelle Sichtweisen deutscher und syrischer Frauen hat die Dokumentarfilmerin Anita Leyh (51) in ihrem Film "Mit anderen Augen" eingefangen. Er wird im Rahmen einer Kooperation zwischen Kulturamt und Gymnasium Neubiberg an diesem Mittwoch, 23. Februar, um 17 Uhr in der Aula der Schule gezeigt. Der Eintrittspreis (fünf Euro für Erwachsene) geht an ein Hilfsprojekt für syrische Geflüchtete im Libanon und in Syrien.

SZ: Ein Wohnblock aus DDR-Zeiten, in dem geflüchtete Menschen leben, Kinder üben gerade das Fahrradfahren, eine Gruppe von Frauen steht am Rand und unterhält sich über den Ramadan. So beginnt Ihr 2016 entstandener Dokumentarfilm. Was gab den Anstoß dazu?

Anita Leyh: Meine Idee war, einen Film über Frauen zu drehen, die meiner Meinung nach in der öffentlichen Flüchtlingsdebatte und den Medien wenig Platz fanden. Ich bin auf den Förderkreis Integration Apolda (in der Nähe von Weimar, Anm. d. Red.) gestoßen und habe über ihn Kontakt aufgenommen zu einer Einrichtung in Eckolstädt bei Apolda und zu dortigen syrischen Frauen, die erst kurz in Deutschland waren.

Detailansicht öffnen Filmemacherin Anita Leyh. (Foto: privat)

Im Film erleben wir vier syrische und drei deutsche Frauen. Waren alle sofort bereit mitzuwirken?

An dem Projekt des obigen Förderkreises haben mehr Frauen teilgenommen, als letztendlich im Film auftreten. Alle waren sehr herzlich, offen und wollten von sich erzählen, von ihrer Kultur und ihren Traditionen. Sie wollten zeigen, wer sie sind. Wir haben uns während zweier Monate kennengelernt und ein so starkes Vertrauen zwischen deutschen und syrischen Frauen aufgebaut, dass an einen Dreh zu denken war. Es war sehr intensiv und emotional. Wir haben zusammen gelacht und auch geweint. Außerdem haben die Frauen gelernt, wie Film funktioniert und ihn erarbeitet.

Wie verlief dann der eigentliche Dreh?

Ich habe keinerlei Inhalte zu Szenen vorgegeben, sondern habe die Frauen begleitet, das auszudrücken, was sie zeigen wollten. Wir haben gemeinsam überlegt, was interessiert die deutschen Frauen, was wollen die syrischen Frauen zeigen? Themen waren etwa Äußeres, Kleidung, welches Verständnis die Frauen von Schön-sein haben. Daraus ist eine Schminkszene entstanden. Für die syrischen Frauen spielt die Familie eine ganz große Rolle, so zeigen wir sie mit ihren Kindern am Sandkasten. Diese zwei Szenen haben die Frauen ganz ohne mich gedreht. Auch Religion war wichtig und das Verhältnis zum Kopftuch, dem Hijab. Auf den Ramadan, der in die Zeit des Projektes fiel, gehen wir im Film mit einer Kochszene ein. Das emotionale Zentrum des Films ist aber die lange Erzählung einer Frau über ihre Fluchtgeschichte.

Detailansicht öffnen Für syrische Frauen spielt die Familie eine ganz große Rolle, hat die Filmemacherin festgestellt. (Foto: Verleih)

Der Film soll ermöglichen, dass alteingesessene Deutsche "mit anderen Augen" auf Geflüchtete in ihrem Umfeld schauen. Wie wollen Sie gemeinsam diesen Perspektivwechsel anregen?

Ganz offensichtlich haben wir den sehr gut angeregt. Wir erleben im Film Menschen aus großer Nähe. Bei inzwischen 80 Filmgesprächen waren die Zuschauer auch davon tief gerührt und sagten: "Das haben wir so nicht gewusst." Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena hat eine Studie zu unserem Filmprojekt durchgeführt. Demnach bejahen 87 Prozent der Zuschauenden die Aussage: "Würden mehr Menschen Filme wie diesen sehen, würden sie nicht so abwertend über geflüchtete Menschen sprechen." Der Film ermöglicht eine indirekte Kontaktaufnahme zwischen Geflüchteten und Einheimischen und kann so zur Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden beitragen, heißt es in der Studie.

In Eckolstädt hat die Integration gut geklappt. Das ist nicht selbstverständlich. Was braucht gute Integration?

Zeit und guten Willen sowie das persönliche Engagement von Menschen, die an Schaltstellen sitzen. In unserem Fall waren das der Dorfbürgermeister, die Betreuerin der Unterkunft sowie einige der 500 Bürger des Dorfes, die die 250 Flüchtlinge unbedingt integrieren wollten. Doch auch als Deutsche braucht man in einem Dorf dieser Größe Jahrzehnte, bis man akzeptiert ist.

Sie zeigen "Mit anderen Augen" und "Männersache", den 2017 mit syrischen und deutschen Männern gedrehten Film, oft zusammen. Im Gymnasium Neubiberg jetzt nur den Frauenfilm. Warum?

Der Frauenfilm ist sehr persönlich, sehr berührend. Das macht beim Zuschauer etwas aus. "Männersache" ist ganz anders. Wichtig ist, dass Zeit für das anschließende Gespräch bleibt, das nach jedem Film geführt wird. Junge Menschen haben einen offenen Blick für das Anders-sein anderer Menschen und dass jeder Mensch wertvoll ist. Ich habe schon die kontroversesten Diskussionen mit Schülern geführt und bin gespannt, wie lebendig oder nachdenklich oder offen die anschließende Diskussion in Neubiberg wird.