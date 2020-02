Für die Aufklärung zweier grausamer Morde versammelt der Autor Friedrich Ani in seinem neuesten Buch "All die unbewohnten Zimmer" vier zentrale Protagonisten: den Vermisstensucher Tabor Süden, den ehemaligen Mönch Polonius Fischer, den pensionierten Kommissar Jakob Franck und die junge syrische Ermittlerin Fariza Nasri. Friedrich Ani ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Krimiautoren. Er liest am Mittwoch, 19. Februar, von 19.30 Uhr an in der Aula der Grundschule Neubiberg, Rathausplatz 9. Karten für zwölf Euro, unter 18 Jahren sechs Euro, gibt es in der Gemeindebibliothek, in der Buchhandlung Lentner oder im VHS-Infozentrum.

© SZ vom 14.02.2020 / SZ Feedback