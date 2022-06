Früh in künftige Berufssparten hineinschnuppern und Kontakte knüpfen schadet nie. Das können Studentinnen der Mint-Studiengänge, also etwa Mathematik, Physik und Informatik, bei einem Programm der Universität der Bundeswehr in Neubiberg und der Initiative "Stempower Women" am 20. Juli. Die Teilnehmer besuchen dabei die Firmen Airbus und IABG. Das Programm beginnt um 13 Uhr am Ludwig-Bölkow-Campus in Taufkirchen/Ottobrunn und endet abends an der Universität der Bundeswehr. Die Besuche sind eingebettet in die internationale Konferenz Network Gender & Stem von Bernhard Ertl, Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Lernen mit Medien an der Universität der Bundeswehr. Das Akronym Stem steht dabei für Science, Technology, Engineering, Mathematics und entspricht dem Deutschen Mint ( Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Sich weiter informieren und anmelden kann man unter https://www.unibw.de/gst2022-en/career_options_de.