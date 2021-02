Den Klimaschutz in den eigenen Gemeinden voranbringen und vom Erfahrungsschatz der anderen profitieren - das ist das Ziel des Energieeffizienznetzwerks Ebersberg-München. Beim zweiten Netzwerktreffen der 14 teilnehmenden Gemeinden zusammen mit dem Institut für nachhaltige Energieversorgung (Inev) und der Energieagentur Ebersberg-München stellte Tobias Huter von der Naturstrom AG die Wärmewende im ländlichen Raum am Beispiel des Nahwärmenetzes in Moosach vor. Das von der kleinen Gemeinde im Landkreis Ebersberg und dem Energieversorger gemeinsam realisierte Projekt nutzt zur Wärmeerzeugung eine Kombination aus Hackschnitzelheizwerk und Solarthermie. Damit wird in den Übergangsmonaten zwischen Sommer und Winter auf die Kraft der Sonne zurückgegriffen und der Verbrauch an Biomasse gesenkt.

Andreas Scharli von der Energiewende Oberland stellte das Prinzip des Wärmeverbunds für kommunale Liegenschaften vor. Anhand von Praxisbeispielen aus der eigenen Erfahrung erklärte er die möglichen Herangehensweisen bei der Realisierung der von ihm als "Dorfheizungen" bezeichneten Wärmenetze. Pragmatischen Lösungen stehen dabei manchmal rechtliche Hindernisse entgegen, wie Andreas Scharli verdeutlichte. Das erschwere die Energie- und Wärmewende im ländlichen Raum. An dieser Stelle unterstützt das kommunale Energieeffizienznetzwerk. Die teilnehmenden Kommunen werden in die Lage versetzt, mögliche Hindernisse bereits frühzeitig zu erkennen und zu umgehen. Das nächste Netzwerktreffen ist für Mai zum Thema Elektromobilität und Energieerzeugung durch Photovoltaik geplant.