In Straßlach-Dingharting wird es bis zum 75. Jahrestag der Ermordung von Hans und Sophie Scholl am 22. Februar 2020 keine Geschwister-Scholl-Straße geben. Das hat Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) der SZ auf Nachfrage mitgeteilt. Zuvor hatte CSU-Gemeinderat Herbert Mack in Schreiben an die Direktorin der Grundschule, an beide Pfarrämter und die Presse bemängelt, dass sein Antrag zwar vor anderthalb Jahren mit knapper Mehrheit vom Gemeinderat gebilligt worden sei, aber bis heute nicht umgesetzt sei.

Mack begründet seine neuerliche Initiative für die Benennung einer Straße nach den beiden NS-Widerstandskämpfern damit, dass in jüngster Zeit "rechtsradikale, rassistische und antisemitische Äußerungen und Geschehnisse ein erschreckendes Ausmaß" angenommen hätten. Als Beispiele nennt er die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten und den Angriff auf die Synagoge in Halle. Auch die zunehmende Verrohung der Sprache und jüngste Äußerungen einiger AfD-Politiker etwa über das Nürnberger Christkind seien warnende Beispiele, "die an längst vergangen geglaubte Zeiten erinnern". Deshalb komme es mehr denn je darauf an, die Erinnerung an die Gräueltaten der NS-Herrschaft aufrecht zu erhalten.

Dass bis auf weiteres in Straßlach keine Straße nach den Scholls benannt wird, hat laut Bürgermeister Sienerth einen einfachen Grund: Bis zum Jahrestag werde keine neue Straße entstehen und die Umbenennung einer existierenden Straße komme wegen der Anwohner nicht in Frage.

"Das hat auch Herr Mack eingesehen", so der Bürgermeister. Den Vorwurf, die Gemeinde setze einen gefassten Beschluss nicht um, weist Bürgermeister Sienerth zurück: "Herr Mack konstruiert hier eine Problemlage, die keine ist." Es sei nicht so, dass sich die Gemeinde und einige Gemeinderäte gegen die Erinnerung an die Gräuel des Nationalsozialismus stemmten. "Diese Darstellung ist verzerrt." Er, so Sienerth, stimme Mack vielmehr zu, dass die Erinnerung angesichts aktueller Entwicklungen in der Gesellschaft und der politischen Landschaft aufrechterhalten werden müsse. Er teile Macks politische Haltung und verurteile entschieden die Verrohung der Sprache und den Rechtsruck, der zu beobachten sei.

"Bei allen Emotionen und beim besten Willen, ein Zeichen zu setzen, sollten wir doch bei den Fakten bleiben", sagt Sienerth. Mack will sich dagegen nicht länger gedulden. Er befürchte, sagt er, dass die Erinnerung an den Widerstand der Geschwister Scholl, der ein wichtiger Aspekt seines Antrags sei, aufgrund technokratischer Probleme in Vergessenheit gerate.