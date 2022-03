Sieht unspektakulär aus, beherbergt aber viele Blumen und Tierarten: Der Hang am Gasteig in Grünwald, um den sich Manfred Siering Sorgen macht.

Auf einem Hang am Gasteig soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden - Naturschützer sehen die "letzten Reste der Wildnis" in Gefahr.

Von Claudia Wessel, Grünwald

Zwar zuckten ihre Arme noch ein bisschen, dann aber hoben sie sich doch und die beiden Grünen-Gemeinderätinnen im Bauausschuss, Susanne Kruse und Bettina Schreyer, stimmten für den umstrittenen Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem historischen Hang an der kleinen Straße Gasteig in Grünwald. Währenddessen konnte ihre Kollegin Ingrid Reinhart-Mayer die Entscheidung im Zuschauerbereich nicht fassen. "Meine Grünen haben dafür gestimmt, das ist doch schrecklich", sagte sie nach der Sitzung. "Jetzt hoffen wir auf das Landratsamt." Darauf, dass dieses als Genehmigungsbehörde nein sagen möge.

Allerdings nicht zu dem gesamten Projekt, dieses kann nicht verhindert werden, denn der Hang befindet sich in der Ortsmitte und in dieser gilt seit 60 Jahren ein sehr hohes Baurecht. "Auf 1000 Quadratmeter darf man 550 Quadratmeter Geschossfläche bauen", erklärt Alexander Steininger, Architekt des Projekts und CSU-Gemeinderat. Das besagte Grundstück habe 4270 Quadratmeter, geplant seien aber nur 2000 Quadratmeter Geschossfläche und damit 300 Quadratmeter weniger als erlaubt. In dem geplanten Mehrfamilienhaus sollen 17 Wohnungen entstehen, 13 Stellplätze werden in einer Garage untergebracht, die im Hang unter dem Haus liegen soll. Das Zufahrtstor ist bisher so groß geplant, dass die Garage laut Steininger "lichtdurchflutet und hell" sein wird. Zehn weitere Stellplätze sollen außerhalb entstehen. Bauherr ist Martin Frank, Inhaber einer Karosseriewerkstatt an der Emil-Geis-Straße.

Manfred Siering, der stellvertretende Vorsitzende des Bundes Naturschutz im Landkreis München und selbst Grünwalder, sieht zum einen die komplizierte Baustelleneinrichtung kritisch. Für die Baustelle müsse man durch den Hang "eine Art Schlucht zur Baugrube baggern". Die Zufahrt soll von beiden Seiten erfolgen, also von der kleinen Straße Gasteig aus ebenso wie von der oben gelegenen Emil-Geis-Straße. Dabei werde stark in den Hang eingegriffen, fürchtet Siering. Auch für die Garage werde dies nötig, diese ist seiner Meinung nach zu groß geplant, sodass der Hang "zu stark geöffnet" werden müsse. Er wäre dafür, dass die Garage nur von oben befahrbar wird. Den Hang dafür zu schädigen, empfindet er als "brutale Methode".

"Man sollte den Hang verschonen", wünscht sich Siering. Denn: "Es ist eine historische Hangfläche, hier haben früher die Ochsenfuhrwerke das Wasser hinaufgekarrt. Der Hang ist unersetzlich!" Auch sollten zahlreiche Bäume gefällt werden, von denen man zwar behaupte, dass sie durch Ersatzpflanzungen kompensiert würden. "Da werden dann kleine Bäumchen gepflanzt und nicht gegossen, sodass sie eingehen und das war's. Dann kümmert das keinen mehr", befürchtet der Naturschützer. "Der Himmel wird immer offener, sodass Grünwald seinen Namen bald nicht mehr verdient." Ganz zu schweigen von den Wildbienen, Leberblümchen, echten Schlüsselblumen und Buschwindröschen am Hang. "Das sind die letzten Reste der Wildnis."

"Es wird eine anspruchsvolle Baustelle werden", gibt Steininger zu. Doch man werde natürlich alles mit Sorgfalt planen. Details müssten noch von zahlreichen Fachplanern erarbeitet werden. Mit der Zustimmung des Bauausschusses hat der Bauherr erst einmal Planungssicherheit. Auch Steininger und der Bauherr hoffen auf das Landratsamt - allerdings anders als die Kritiker.