Ein Ende der Subventionen für mehr Flugbewegungen am Flughafen München fordern der Bund Naturschutz und das Aktionsbündnis Aufgemuckt in einer Massenpetition an den Landtag. Bis zu diesem Dienstag, 30. Juni, werden noch Unterschriften gesammelt. Wer sich beteiligen will, kann dies online erledigen unter www.bund-naturschutz.de/mobilitaet/luftverkehr.html.