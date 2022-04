Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Zehn Jahre nach seiner Gründung hat der Verein Naturbad Höhenkirchen-Siegertsbrunn ein wichtiges Zwischenziel erreicht. So hat eine Mehrheit im Gemeinderat beschlossen, das kommunale Grundstück am Hirschwinkel für den Bau eines solchen Schwimmbads zur Verfügung zu stellen. Nun soll im Rathaus die Bauleitplanung für das Projekt anlaufen. Die Kosten für die Errichtung des Naturbads sowie anschließend für den laufenden Betrieb muss indes der gut 1500 Mitglieder zählende Verein tragen. Daher gelte es jetzt, die Finanzierung in Angriff zu nehmen, kommentierte Vorsitzender Jochen Kahl das positive Votum des Gemeinderats. Bei einer Präsentation der Pläne Ende Februar hatte er von geschätzten Kosten von 2,3 Millionen Euro gesprochen. Um dieses Geld aufzubringen, will der Verein auf Spenden, Sponsoring und Kredite setzen.

Die Entscheidung im Gemeinderat war umstritten; allen voran die CSU sprach sich - wie schon in der Vergangenheit - gegen ein Naturbad am anvisierten Standort östlich der Sportparkstraße und nördlich der Ottobrunner Straße aus. "Das ist eine verfüllte Kiesgrube, in die früher alles reingeworfen wurde", sagte Fraktionssprecher Roland Spingler. "Das ist für eine Freizeitstätte einfach zu gefährlich." Demgegenüber haben der Verein und sein Vorsitzender stets auf Gutachten verwiesen, wonach der Bau eines Naturbads auf dem Grundstück möglich sei. Dies werde nun im Zuge der Bauleitplanung noch mal detailliert untersucht, kündigte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) an. Sie betonte aber: "Ich denke, dass der nun gefundene Standort ein sehr guter Standort ist."

Jochen Kahl zufolge könnte dort ein "absolutes Ökobad" entstehen - mit Wasser, das ohne Chemie und nur durch Pflanzen gereinigt wird. Im Weiteren sehen die Pläne des Vereins eine Photovoltaikanlage sowie sogenannte Energiestelzen vor, um das Wasser mittels Erdwärme zu heizen. In dem öffentlichen Naturbad soll dann auch Schulschwimmen stattfinden.