Mit einem eindringlichen Appell wendet sich Klimaschutzmanager Hans Gröbmayr an alle neu gewählten und im Amt bestätigten Kommunalpolitiker. In einem offenen Brief zum Beginn der neuen Wahlperiode fordert der Geschäftsführer der Energieagentur Ebersberg-München die Bürgermeister sowie Kreis- und Gemeinderäte auf, ihrer "großen Verantwortung" im Bereich der Klimapolitik gerecht zu werden: "Lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, die Klimakrise zu verhindern. Jetzt. Denn wenn es zu spät ist, können wir nichts mehr tun."

Gröbmayr verweist in seinem Schreiben auf die aktuelle Corona-Krise: Diese werde die Menschen noch lange verfolgen, vermutlich "bis uns Medikamente oder ein Impfstoff ermöglichen, wieder angstfreie Nähe zu anderen Menschen aufzubauen". Es sei zu hoffen, "dass diese Krise endlich ist". Genau das sei bei der Klimakrise nicht der Fall, diese werde die Mandatsträger in deren Amtszeit "auf jeden Fall dauerhaft begleiten". Und weil die Wissenschaft vor einem Zustand der Erde warne, "bei dem es kein Zurück in einen Normalzustand mehr geben wird", sei es notwendig, schnell zu handeln, um die existenzielle Bedrohung des Lebens auf der Erde zu verhindern. "Die Wissenschaftler sprechen von einem Zeitraum von zehn Jahren - weniger als zwei Legislaturperioden", so der Geschäftsführer der Energieagentur.

Die Corona-Krise führt Gröbmayr als Beispiel dafür an, dass die Menschen sehr wohl bereit seien, erhebliche Einschränkungen hinzunehmen, um sich selbst und die Gesellschaft zu schützen. "Bedingung dafür ist, dass die notwendigen Veränderungen nachvollziehbar erklärt und konsequent umgesetzt werden", so der Klimaschutzmanager, der darauf hofft, dass den Bürgern auch die Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz vor der Klimakrise klargemacht wird. "Das Verhindern dieser Krise wäre mit wesentlich geringeren Einschränkungen verbunden als wir jetzt bereit sind, hinzunehmen."

Deshalb gelte es, den eingeschlagenen Weg noch konsequenter weiterzugehen: "Der massive Ausbau von erneuerbaren Energien ist Voraussetzung für eine zukünftige Wasserstoffstrategie und die Ausschöpfung der Einspar- und Effizienzpotenziale ist Basis dafür, dass uns der Ausbau nicht überfordern wird", schreibt der Chef der Energieagentur, der Ende Juli aus Altersgründen aufhört. All diese Maßnahmen würden dazu beitragen, "dass wir eine maximale Versorgungssicherheit haben und optimale Wertschöpfung in unserer Region". Eine solche Strategie hätte einen weiteren positiven Aspekt, nämlich die Schaffung und Sicherung von Jobs im Bereich der zukunftsfähigen Technologien. Auch deshalb sollten die zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung gestellten Finanzmittel als "Chance zum Aufbau einer klimafreundlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen Wirtschaft" begriffen werden.