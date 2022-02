Natascha Kohnen mit ihrem einstigen Förderer Peter Paul Gantzer bei dessen Ehrung für 50-jährige SPD-Zugehörigkeit. In der SPD bleibt Kohnen, ein Mandat in der Landespolitik aber strebt sie nicht mehr an.

Von Stefan Galler und Martin Mühlfenzl, Neubiberg

Das Aus kommt am Freitagmittag per Mail: Es sei Zeit, die Weichen zu stellen für die Landtagswahl 2023, schreibt Natascha Kohnen den Mitgliedern im SPD-Kreisverband München-Land per elektronischer Post. Und macht auch gleich klar, dass die Zukunft ohne ihr Mitwirken stattfinden wird: "Nach reiflicher und intensiver Überlegung habe ich mich entschieden, bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr zu kandidieren." So endet mit Ablauf der Legislaturperiode die landespolitische Karriere der 54 Jahre alten Neubibergerin, die es immerhin mal bis zur Vorsitzenden der SPD in Bayern und Spitzenkandidatin bei der vergangenen Landtagswahl gebracht hat.

"Es mag zeitlich ein Zufall sein, doch habe ich nach meinem Studium 15 Jahre als Lektorin gearbeitet sowie dann 15 Jahre im Landtag. Und nach dieser Legislaturperiode habe ich noch knappe 15 Jahre Arbeitsleben vor mir", schreibt Kohnen in ihrer Mail. Deshalb sei es für sie "der notwendige und richtige Zeitpunkt, noch einmal neue Wege zu beschreiten".

Wie genau diese Wege aussehen, das weiß Kohnen noch nicht, wie sie der SZ auf Nachfrage sagte: "Mein Interesse gilt auch weiterhin dem sozialen Wohnungsbau und der Bekämpfung des Klimawandels." Sie könne sich gut vorstellen, in diesen Bereichen beruflich tätig zu sein. Bis zu ihrem letzten Arbeitstag im Maximilianeum "werde ich wirbeln. Und natürlich wird meine Energie für unsere SPD darüber hinaus weitersprühen". Was ihren Nachfolger für die Kandidatur im Stimmkreis angeht, hält sie sich bedeckt.

In der Kreis-SPD herrscht großes Bedauern, doch eine schweigt

Der SPD-Kreisvorsitzende und Fraktionschef im Kreistag, Florian Schardt, äußerte am Freitagnachmittag sein Bedauern über Kohnens Entschluss. Kohnen sei eine sachkundige, leidenschaftliche Politikerin, stets hilfsbereit und ohne jeden Dünkel. "Ich arbeite gerne mit ihr zusammen." Er selbst hätte sich gewünscht, dass Kohnen noch einmal weitermacht. Ihr Entschluss aber verdiene "großen Respekt" und sei eine "souveräne Entscheidung".

Auch Kreisrätin Ingrid Lenz-Aktas, eine langjährige politische Weggefährtin, äußerte sich betroffen. "Es tut mir unendlich leid. Ich schätze Natascha Kohnen wirklich sehr", so die Aschheimerin. "Froh bin ich, dass sie uns in der Kreistagsfraktion erhalten bleibt, aber im Landtag wird sie wirklich fehlen." Doch nicht alle Genossinnen und Genossen sind der ehemaligen Vorsitzenden so wohlgesonnen. So lehnte die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Annette Ganssmüller-Maluche am Freitag einen Kommentar zu Kohnens Ausscheiden ab. Zwischen beiden SPD-Frauen ist nach der missglückten Landtagswahl 2018 das Tischtuch zerschnitten. Auch die ehemalige Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Bela Bach gehört zu Kohnens parteiinternen Gegnerinnen.

Die studierte Biologin Kohnen ist seit 2001 Mitglied der SPD, von 2002 bis 2010 gehörte sie dem Gemeinderat an ihrem Wohnort Neubiberg an. Seit 2008 ist sie Mitglied des Landtags. Nach ihrer Zeit als Generalsekretärin der Landespartei wurde sie 2017 Nachfolgerin des glücklosen Landesvorsitzenden Florian Pronold. Mit ihr als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl 2018 fuhren die Sozialdemokraten ihr schwächstes Ergebnis mit 9,7 Prozent ein. Anschließend gab es parteiintern viel Kritik an Kohnen und ihrem Wahlkampf, woraufhin sie 2021 nicht zur Wiederwahl als Vorsitzende antrat. Dem Kreistag will Kohnen, die von 2013 bis 2015 den SPD-Unterbezirk München-Land führte, noch bis zur Wahl 2026 angehören, wie sie der SZ sagte. Dann wolle sie sich auch für dieses Amt nicht mehr bewerben.