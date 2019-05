26. Mai 2019, 23:02 Uhr Nahverkehr Wenn der Bus im Stau steht

Liegt es nur an Verspätungen oder auch an schlechter Koordination? In Neubiberg passen die Zeiten von Bus und S-Bahn oft nicht zusammen. Doch bei zu viel Verkehr nützt auch ein guter Fahrplan nichts, sagt die Gemeinde

Von Daniela Bode, Neubiberg

Wer sich für die öffentlichen Verkehrsmittel entscheidet, muss oft einiges an Geduld aufbringen. Stellwerkstörung bei der S-Bahn, Verspätung bei der U-Bahn. Auch Busse schaffen es oft nicht, zur vorgesehenen Zeit an der Haltestelle zu sein. Brigitte Broßmann aus Neubiberg hat gerade in den vergangenen Wochen mit den Buslinien 212 und 229, die sie nutzt, schlechte Erfahrungen gemacht. Sie ärgert sich einerseits über diverse Verspätungen und andererseits über die ihrer Ansicht nach schlechte Koordination mit den Ankunftszeiten der S7 am Bahnhof Neubiberg. "Wir sind umweltbewusst und fahren nicht mit dem Auto in die Stadt. Mit diesen Hindernissen ist das aber schwierig", sagt sie. Der für die Busse zuständige Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) begrüßt nach eigenen Angaben jegliche Verbesserungsvorschläge. Er verweist aber auch darauf, dass nicht alle möglichen Vorkommnisse bei den Fahrzeiten berücksichtigt werden könnten.

Rund um Ostern ärgerte sich Brigitte Broßmann besonders. So kam ihrer Schilderung nach am Ostersamstag an der Haltestelle Kaiserstraße - dort steigt sie ein - der Bus der Linie 229 in Richtung Neuperlach Süd gar nicht. Der Bus der Linie 212, der ihrer Angabe nach 20 Minuten danach fährt, kam sechs Minuten verspätet. "Um die S7 zu erreichen, mussten wir zum Neubiberger Bahnhof laufen", sagt sie. Haltestelle und Bahnhof sind etwa 300 Meter voneinander entfernt. Ähnliches passierte laut Broßmann ein paar Tage später wieder. "Wir fahren oft mit dem Zug. Wenn wir nicht einen Bus früher als Puffer eingebaut hätten, hätten wir schon oft unseren Zug verpasst", sagt die Neubibergerin.

Ohnehin hält sie solche Ereignisse für ein Hochtechnologieland wie Deutschland für "eine Blamage". Der MVV räumt Verspätungen bei den beiden Linien 212 und 229 in den Berufsverkehrszeiten ein. "Diese bleiben stets bei unter fünf Minuten", sagt eine Sprecherin der MVV. Sie begründet die "punktuellen Verspätungen" unter anderem mit den unregelmäßigen Schließzeiten der S-Bahn-Schranken in der Hauptstraße in Neubiberg und der Putzbrunner Straße in Ottobrunn sowie der höheren Belastung durch den Individualverkehr zu den Hauptverkehrszeiten. Da beides aber keinem planbaren Muster folge, könnten die Fahrzeiten der Linien "leider nicht an alle möglichen Vorkommnisse angepasst werden".

Broßmann stört zudem die ihrer Ansicht nach verbesserungswürdige Koordination der Ankunftszeiten der Buslinie 229 und der S7 am Bahnhof Neubiberg. Komme man von der Innenstadt, komme der 229er-Bus von Neuperlach-Süd mittags bis spätnachmittags oft zeitgleich mit der S-Bahn an. "Auch mit Rennen können wir diesem Bus dann nur hinterher schauen oder zehn Minuten auf den 212er warten", beklagt die Neubibergerin. Früher seien die Busse drei bis vier Minuten später von Neuperlach Süd abgefahren und man habe sie noch erreicht. Briefe an den MVV und die Gemeinde, in denen die Broßmanns diese Situation schilderten, sind nach eigener Aussage ins Leere gegangen. Der MVV sieht offenbar keinen Bedarf nach besserer Koordination. Laut dem Unternehmen verkehrt die Linie 229 seit 2014 und die Abfahrtzeiten sind nicht verändert worden. Seit ein paar Jahren und auch jetzt führen die Linien 212 und 229 zwischen Neuperlach Süd und Gymnasium Neubiberg gemeinsam in einem Zehnminutentakt. Die Zeit zwischen der Ankunft der S-Bahn und der Linie 212 betragen laut MVV-Sprecherin in Neubiberg neun Minuten. Diese Zeit sieht das Unternehmen als angemessen an. Die Linie 229 fahre zehn Minuten versetzt und fungiere daher nicht als optimaler Abbringer von der S-Bahn, sagt die MVV-Sprecherin. Weil das Unternehmen den Fahrgästen aber ein flexibles Fahr-Angebot machen wolle, ergibt es aus seiner Sicht am meisten Sinn, die Busse versetzt fahren zu lassen.

Die MVV-Sprecherin verweist auch auf das zusätzliche Angebot der U5 von Neuperlach Süd aus. Fabian Sass, Ordnungsamtsleiter in der Gemeinde Neubiberg, betont derweil, dass die Planer in der Sache nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis, der den Nahverkehrsplan erarbeitet, sowie der MVV seien. "Wir bemühen uns, ein ordentliches Busangebot für die Bürger zu haben", sagt er. Gerade vorige Woche habe ein Treffen zum überarbeiteten Nahverkehrsplan stattgefunden. Bei solchen Gesprächen flössen die Anliegen der Bürger ein. Das Problem der Broßmanns hält er für ein Problem des Verkehrs. Die Busse stünden manchmal im Stau.