Nahverkehr

Bisher endet die Linie 21 an der Haltestelle St.-Veit-Straße. Künftig soll sie von der Kreillerstraße in Richtung Haar weitergeführt werden.

Von Stefan Galler

Am Westfriedhof rein in die Tram 21 und ganz entspannt am Nationaltheater vorbei über den Max-Weber-Platz, Ostbahnhof bis in den Landkreis München. Eine attraktive Vorstellung. Und womöglich irgendwann Realität: Schritt für Schritt nähern sich die Kreispolitiker einer womöglich trag- und zukunftsfähigen Lösung, Ost-Gemeinden wie Haar per Straßenbahn an die Landeshauptstadt anzubinden.

Am Montag wurde im Verkehrsausschuss die neueste Untersuchung einer Trambahnverlängerung von der Kreillerstraße über Trudering bis zum S-Bahnhof Haar vorgestellt. Diese klang vielversprechend: Im Vergleich zur bisher analysierten Route bis zum Jagdfeldring wäre eine solche Trasse wirtschaftlicher. "Diese optimierte Lösung würde mehr Fahrgäste bringen als die bisherige Route zum Jagdfeldring, weil sie verkehrstechnisch überlegen wäre", sagte Referent Bernd Kollberg von der für die Untersuchung verantwortliche Intraplan Consult GmbH.

Im Vergleich zur zuerst untersuchten Route würden bei einer Anbindung des S-Bahnhofs auf Münchner Flur zwei der neu zu planenden Haltestellen wegfallen, dafür kämen in Haar zwei dazu. Die Straßenbahn würde dann über die Haltestelle Von-Erckert-Straße weiter über die B 304, die Ludwig-Moser-Straße, Wieselweg, Friedrich-Kobell-Straße zum Freibad Haar und dann über den Bahnhofplatz bis zum Endhalte- und Wendepunkt an der Leibstraße fahren. Die Strecke von der Kreillerstraße bis zur Endstation wäre 8,6 Kilometer (anstatt 7,9 Kilometer) lang, die Fahrt würde 21,5 Minuten dauern.

Was die Fahrgastzahlen angeht, wäre eine solche verlängerte Route deutlich ergiebiger: Eine Tram, die am Jagdfeldring endet, würde etwa 750 Personenfahrten pro Werktag zusätzlich bringen und damit etwa 4300 individuelle Auto-Kilometer ersetzen; ginge die Linie bis zum S-Bahnhof, könnten sogar bis zu 1110 Personen die Tram nutzen, was eine Ersparnis von 6800 Kilometern mit dem Auto bedeutet. Insgesamt könnte eine verlängerte 21er-Tram, die an der Kreillerstraße auf Höhe des bisherigen Endhalts St.-Veit-Straße fortgeführt wird, zunächst 10 500 Fahrgäste täglich weitertransportieren, laut Intraplan wären es an der Landkreisgrenze immer noch 4600 und an der Endstation am Bahnhof Haar bis zu 2600.

Das Problem ist laut Bernd Kollberg auch weiterhin die Verzögerung der Reisezeit durch zahlreiche Haltestellen, weshalb die Fahrt kaum schneller wäre als mit dem Auto. "Trotz Verbesserungen ist es immer noch schwierig, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht." Deshalb soll das Projekt mit der aktuellen Untersuchung auch noch nicht abgeschlossen sein: Die Kreisverwaltung wird nun zusammen mit der Intraplan Consult auch noch eine weiterreichende Linienführung vom S-Bahnhof in Haar bis zur Kfz-Zulassungsstelle im Grasbrunner Gemeindeteil Neukeferloh auf ihr Fahrgastpotenzial hin untersuchen lassen.