Der Umbau der Landshuter Straße zieht sich. Als nächstes soll die Abzweigung in den neuen Gewerbepark Koryfeum geschaffen werden.

Die Stadt Unterschleißheim baut an der Landshuter Straße eine großzügige Zufahrt zum neuen Gewerbegebiet Koryfeum. Ein eigener Fahrradweg ist nur auf einer Seite vorgesehen

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Bei der Umgestaltung der Landshuter Straße im Süden Unterschleißheims hat die Stadt große Probleme, Platz für Radfahrer und Fußgänger unterzubringen. Dabei ist die Planung großzügig. Auf Höhe des Business Campus, für den eine Abzweigung bereits geschaffen und der Lärmschutzwall verschoben wurde, tut sich eine mehrspurige Asphaltbahn auf. Nun soll auch der südlich angrenzende Gewerbepark Koryfeum angebunden werden. Es sieht danach aus, dass Radfahrer dort nach dem Umbau stadtauswärts auf der Straße fahren oder sich einen Weg mit Fußgängern teilen müssen.

Wer meint, die Planung einer Straße dürfte kein großes Ding sein, kann nach Unterschleißheim schauen. Dort wachsen an der Landshuter Straße, der zentralen Einfallsstraße im Süden von Oberschleißheim her, gewaltige Bürogebäude und Parkhäuser in die Höhe. Arbeitsplätze für Tausende Menschen entstehen gerade. Als ebenso große Herausforderung erscheint aber, dort den Verkehr neu zu strukturieren. Monatelang lief die Baustelle, um die Kreuzung zum Business Campus zu bauen, wofür extra der Wall auf der Ostseite der Landshuter Straße verschoben und neu bepflanzt wurde.

Nun geht es um ein ähnliches Vorhaben am Koryfeum. Eine mit den Investoren abgestimmte Planung wurde verworfen, weil an der Koryfeum-Kreuzung der Wall geöffnet hätte werden sollen. Damit wäre eine Straße gebaut worden, die den Spielplatz hinter dem Wall geteilt und Kinder womöglich gefährdet hätte. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses lagen den Stadträten nun vier alternative Varianten für den Umbau vor. Eine fünfte brachte Martin Reichart von der Freien Bürgerschaft ein, die zwar einigen Zuspruch erhielt. Doch glücklich wirkte keiner der Stadträte. Es wird weiter geprüft.

Einige Probleme kommen an der Landshuter Straße zusammen. Es geht um Lärmschutz für die Bewohner an der Alten Hauptstraße. Möglichst viel soll von dem Wall und dem Bewuchs darauf erhalten bleiben und Kinder sollen geschützt sein. Verzwickt ist die Frage, wo Radler und Fußgänger unterwegs sein können. Der Platz ist begrenzt. Die Grünen hadern damit und sehen in dem mit den Investoren geschlossenen städtebaulichen Vertrag das Kernproblem. Tino Schlagintweit (Grüne) sagte im Bauausschuss: "Diese Planung kann nicht geheilt werden." Er plädierte für einen Neuanfang, auch wenn man damit eineinhalb Jahre Zeit verlieren sollte.

Das Bauamt verwarf das, weil damit in bestehende Rechte eingegriffen würde. Möglich erscheint vielmehr, den Wall nicht nur zu verschieben, sondern durch eine Lärmschutzwand zu ersetzen, um Platz zu gewinnen. Auch könnte nach Reicharts Vorschlag der Radweg auf der Ostseite hinter den Wall verlegt werden. Das ließe sich sofort günstig umsetzen, sagte Reichart der SZ. Die Stadt müsse nach "pragmatischen Grundsätzen" handeln. Zudem geht es um eine Querungshilfe am Ende des Walls an der Abzweigung der Alten Hauptstraße. Dort sollen Fußgänger und Radler über die Landshuter Straße kommen. Bernd Knatz (ÖDP) erhofft sich, dass durch die Insel der Autoverkehr abgebremst wird. Wichtig ist die Querung aber auch, damit die Radler am Ortsende von der Westseite der Landshuter Straße auf die Ostseite wechseln können. Den Bau eines Radwegs weiter nach Oberschleißheim nannte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) ein langfristiges Ziel.