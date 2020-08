Trotz Corona-Krise und Rückgang der Fahrgastzählen baut das Busunternehmen Ettenhuber aus Glonn seine Fahrzeugflotte für den öffentlichen Personennahverkehr, mit der auch zahlreiche Linien im Landkreis München bedient werden, weiter aus. Nach bereits ausgelieferten 28 Bussen von Solaris und 13 Bussen von Mercedes wurden nun von der Firma Temsa die letzten zehn Busse für den Fahrplanwechsel im Dezember geliefert - im Beisein von Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und dem Sprecher der acht MVV-Verbundlandkreise, Ebersbergs Landrat Robert Niedergesäß (beide CSU).

Mit 51 neuen Fahrzeugen innerhalb eines Jahres handelt es sich um die größte Erweiterung der Busflotte in der Firmengeschichte. "Wir wollen die Elektromobilität fördern und die Klimawende voranbringen", so Josef Ettenhuber dazu. Das Verkehrsministerium unterstützte die Anschaffung der 43 Linienbusse mit 3,6 Millionen Euro. Mehr als 700 000 Euro flossen in die Beschaffung von drei Elektrobussen.

Als Folge der Corona-Pandemie wurden alle zehn neuen Temsa-Busse vom Hersteller mit einer Schutzscheibe an der Fahrerkabine ausgestattet. "Gerade dieses Extra war für uns sehr wichtig", so Ettenhuber. Ziel sei, Fahrgäste im Nahverkehr und auf Busreisen bestmöglich zu schützen. Durch die Trennscheiben, die Fahrer und Passagiere vor einer direkten Tröpfcheninfektion beim Einsteigen schützen, ist auch der Fahrkartenverkauf im Bus wieder möglich. Zuvor mussten die Fahrgäste hinten einsteigen. Dadurch gingen dem MVV Einnahmen verloren. Ferner wurden dem Unternehmen zufolge die Reinigungsintervalle in den Bussen erhöht und Desinfektionsmittel an die Fahrer verteilt.

Auch für Fernreisen hat die Firma ein Sicherheitskonzept entwickelt. Ein spezielles Luftreinigungssystem soll die Luft während der Reise ständig von Viren und Bakterien reinigen. Vor Aerosolen müsse sich so niemand fürchten, heißt es von Ettenhuber. Auch für Abstand ist dank einer freiwilligen Sicherheitsvorkehrung gesorgt. "Entgegen der bundesweiten Erlaubnis, alle Sitzplätze auszulasten, werden bei uns 1,50 Meter zwischen den Gästen aus verschiedenen Haushalten eingehalten", verspricht Ettenhuber.