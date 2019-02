5. Februar 2019, 22:13 Uhr Nahverkehr Autonome Tram statt U-Bahn

Taufkirchen will Alternativen für Verlängerung der U 5 prüfen lassen

Von Patrik Stäbler, Clara Lipkowski, Taufkirchen/Kirchheim

Eine Verlängerung der U-Bahn über Neuperlach Süd hinaus nach Ottobrunn und Taufkirchen sowie ein Ausbau der S-Bahn nach Pliening - um die Verkehrszunahme im Großraum zu bewältigen, werden immer neue Alternativen erwogen. Mit der U 5 könnte etwa die neue Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität München angeschlossen werden. Wo diese genau hinkommen soll, ist derzeit Thema einer Machbarkeitsstudie. Sicher ist aber, dass die Einrichtung am Standort Taufkirchen/Ottobrunn eine Heimat finden wird. Und ebenfalls sicher ist: Angesichts von prognostizierten 2000 Studierenden, 132 neuen Stellen und 30 Professuren muss das Areal am Ludwig-Bölkow-Campus künftig besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden.

Geht es nach dem Taufkirchner Gemeinderat, soll zusätzlich auch eine Verlängerung der U 5 mittels einer elektrischen Autotram oder eines Elektrobusses geprüft werden. Einen entsprechenden Antrag der Freien Wähler (FW) hat das Gremium einstimmig abgesegnet; nun wird die Gemeinde Expertisen und Stellungnahmen hierzu einholen, unter anderem bei den Nachbargemeinden, der Bundeswehr-Universität, dem Freistaat und dem Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme.

Letzteres hat nach den Recherchen von Peter Hofbauer (FW) eine sogenannte Autotram entwickelt, die weder Oberleitungen noch Schienen benötigt und sich daher für diese Strecke anbiete. Demnach soll die führerlose Bahn auf einer schmalen, zweispurigen Straße fahren - vom U-Bahnhof Neuperlach Süd über die Stationen Bundeswehr-Universität und Isar-Center bis hin zum Ludwig-Bölkow-Campus oder alternativ zur Jochen-Schweitzer-Arena. "Der große Vorteil ist, dass das im Vergleich zur U-Bahn nur ein Zehntel der Kosten in Anspruch nehmen würde", sagt Hofbauer. Überdies sei das Projekt schnell umsetzbar, "weil ja schon öffentliche Wege und Grundstücke da sind". Der FW-Gemeinderat rechnet daher mit einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren. "Natürlich können wir das nicht beschließen", sagte Peter Hofbauer, "aber wir können es anregen, dass das ganze mal geprüft wird."

Unterdessen lässt das bayerische Verkehrsministerium bereits eine Machbarkeitsstudie für den Ausbau der S 2 nach Pliening erstellen. Dazu sollen bis Jahresende erste Ergebnisse vorliegen, wie das Ministerium am Montag auf Anfrage der SZ mitteilte. Die Idee ist, dass die Bahn entlang der Strecke Riem-Messe-Aschheim -Kirchheim-Landsham bis Pliening fahren könnte. Diese Strecke hatte der Landkreis München schon 2017 vorgeschlagen, nun wird sie vom Freistaat als eine von 34 Streckenausbaumaßnahmen in der Region München geprüft. Das Ziel: Den Osten Münchens und die dortige Messe besser in den öffentlichen Personennahverkehr einzubinden. Für die 5000-Einwohner-Gemeinde Pliening würde das den Neubau eines Bahnhofs und die direkte Anbindung an München bedeuten.