Grieg, Mozart, Beethoven, Rachmaninow: Mit großen, ergreifenden Melodien bekannter Meister will der junge Dirigent Maximilian Leinekugel den Nachwuchs für klassische Musik begeistern. Deswegen lädt der Vaterstettener in den Osterferien erneut junge Instrumentalisten zu einem kostenlosen Orchesterprojekt ein. Die Anmeldefrist dafür endet an diesem Wochenende.

Ein Jugendorchester im Münchener Osten ist für Leinekugel eine echte "Herzensangelegenheit", denn der heute 24-Jährige durfte als junger Cellist selbst erleben, wie bereichernd es sein kann, gemeinsam mit anderen zu musizieren. Es sei einfach etwas ganz anderes, in einem Orchester mitzuspielen, als einsam im stillen Kämmerlein zu üben, sagt der Musiker. Heute macht er in Birmingham seinen Master im Orchesterdirigieren, was vor allem bedeutet, sich viele, viele Partituren zu erarbeiten.

Für seine engagierte Nachwuchsarbeit wurde er 2018 mit dem "Tassilo-Kulturpreis" der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet. Bei seinem Jugendorchester stehen ihm diesmal neue Partner zur Seite, allen voran Matthias Riedel-Rüppel vom Kleinen Theater Haar. Dort nämlich tritt der Vaterstettener seit längerem regelmäßig auf, und zwar mit seinem Kammerorchester aus Musikstudenten, den Munich Classical Players. Theaterchef Riedel-Rüppel zählt dabei zu Leinekugels größten Fans: "Ich mag Max - und was er macht", sagt er. "Deswegen freut es mich sehr, seine Entwicklung zu verfolgen und ihn unterstützen zu können." Gesagt, getan: Das Kleine Theater stellt die Räumlichkeiten für das Jugendorchester zu Verfügung. Außerdem hat Riedel-Rüppel für einen komfortablen finanziellen wie organisatorischen Rahmen gesorgt: Hinter dem Projekt stehen diesmal auch die "Jugendbühne Haar" als Förderverein für kreative Nachwuchsarbeit und der Lions-Club München-Keferloh als Spendengeber. Außerdem erstmals mit an Bord sind die Munich Classical Players. Erfahrene Instrumentalisten aus ihren Reihen werden die jungen Orchestermitglieder bei der Probenarbeit unterstützen. Deshalb hat das Projekt auch einen neuen Namen bekommen: Young Munich Classical Players heißt es jetzt.

Der Orchesterworkshop findet statt in der zweiten Osterferienwoche, 14. bis 18. April. Er ist offen für alle Jugendlichen ab etwa 14 Jahren, die seit etwa drei Jahren ein Instrument lernen. Geprobt wird vor- und nachmittags im Kleinen Theater Haar (sechs Minuten vom S-Bahnhof), wo am Samstag, 18. April, um 19 Uhr auch das Abschlusskonzert erklingt. Die Teilnahme ist kostenlos, ein Vorspiel gibt es nicht. Informationen und ein Formular gibt es online unter www.munich-classical-players.de.