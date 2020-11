Statt live in den Jugendzentren können die Fans den Contest "Running for the Best" digital verfolgen

Von Udo Watter

Das deutsche Wohnzimmer ist nicht unbedingt das natürliche Habitat für Headbanger, Pogotänzer, enthemmte Ska-Fans oder sonstige Musikfreunde, die ihr Rhythmusgefühl frei und wild ausleben wollen. Angesichts von geschlossenen Konzerthallen, Clubs oder Jugendzentren und genereller (Körper-)Kontaktbeschränkungen sowie der immer öfter als einzigen Möglichkeit verbleibenden Transformation der Live-Musik ins Digitale spielt es aber in diesem Jahr zunehmend die Rolle des Ersatzortes.

Wer jetzt die Auftritte der acht Bands des Newcomer-Wettbewerbs "Running for the Best" online im Wohnzimmer anschaut, dürfte dabei aber hoffentlich dennoch nicht wie eine Couch Potato auf dem Sofa rumlümmeln. Was die Nachwuchsbands aus dem Landkreis und der Stadt München bieten, sollte ja wohl dazu angetan sein, Kopf und Glieder angemessen zu elektrisieren und das Parkett oder den Teppichboden in den eigenen vier Wände vielleicht sogar zum Dancefloor umzuwandeln.

Detailansicht öffnen Die acht Bands haben ihre Auftritte bereits hinter sich - diese wurden im "Gleis1" in Unterschleißheim und, wie hier der von One Village, im Haarer "Route 66" aufgenommen. Das Online-Voting beginnt an diesem Freitag. (Foto: Veranstalter)

Der Nachwuchswettbewerb, den der Kreisjugendring (KJR) München-Land seit 1991 organisiert, findet heuer im Zeichen der Corona-Pandemie natürlich unter ganz anderen Bedingungen statt als gewöhnlich: Die acht teilnehmende Bands haben ihre (vor-)entscheidenden Auftritte schon hinter sich: Ihre Liveshows wurden unter vergleichbaren Bedingungen bereits Mitte Oktober, natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften, im Jugendkulturhaus Gleis 1 in Unterschleißheim und im Jugendkulturhaus Route 66 in Haar aufgenommen.

Das Ergebnis kann man nun digital bestaunen: In einem Online-Voting wird von diesem Freitag, 20. November, bis zum Freitag, 4. Dezember, abgestimmt, welche vier Bands es ins Finale des diesjährigen "Running for the Best" schaffen. Statt der gewöhnlichen vier Vorrunden-Abende in verschiedenen Jugendzentren im Landkreis München, können die Musikfans die Auftritte der Bands und Solokünstler auf der Website www.runningforthebest.de anschauen - und es sich dabei entweder bequem machen oder eben geschmeidig mitrocken. "Für junge Bands ist es seit dem Frühjahr extrem schwierig geworden, gesehen und vor allem gehört zu werden. Umso wichtiger ist es jetzt, ihnen trotzdem entsprechende Formate und Plattformen zu bieten", erklärt Carina Lange vom Kreisjugendring. Jede Band hatte im Oktober einen Versuch und maximal 30 Minuten Zeit, um vor der Videokamera musikalisch und showmäßig zu überzeugen - keine einfache Aufgabe angesichts der stark reduzierten atmosphärischen Impulse in den leeren Konzerträumen. "Nicht nur für den KJR als Veranstalter, sondern vor allem für die Musikerinnen und Musiker waren es ungewöhnliche Bedingungen", so Lange.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Wer wie gut damit zurecht gekommen ist und was die jungen Musiker und Musikerinnen aus dem Raum München generell draufhaben, kann man nun von Freitag an bestaunen: Neben der Münchner Alternative- und Indie-Rock-Band The Basement sind etwa die Indierocker Twiceasmad aus Taufkirchen dabei: Fabian Fremuth und Vitus Lindbüchl, die mit "Raucherbereich" ("Wenn der Tag den Ostbahnhof erreicht, kotz' ich den Abend in den Raucherbereich") bereits Anfang des Jahres einen kleinen Hit gelandet haben. Ein spezieller, von Gitarre, Ukulele, Schlagzeug getragener Sound sowie ironische Texte zeichnen ihre Songs aus. As it Rains aus Unterföhring haben es dagegen mit Heavy-Rock-Sound bereits im vergangenen Jahr ins Finale des Wettbewerbs geschafft. Hinzu kommen noch die Jungs von One Village (Pop, Rock), die Alternativ Rock-Band We Stuff Stuff aus Gräfelfing, das achtköpfige Jazz-Funk-Ensemble Relaxo, die Rockband Falschgeld sowie der Münchner Rapper Blanked Flow.

Was in diesem Jahr gleich bleibt: Nicht nur das Publikum, sondern auch eine Experten-Jury entscheidet mit. Auch die Fachleute müssen nach Durchsicht aller Videos hinter vier Bands ein Häkchen setzen. Außerdem erhalten die Nachwuchsmusiker persönliches Feedback. Die Jury setzt sich zusammen aus der Musikredaktion des Radiosenders M 94.5, dem jungen Ton- und Lichttechnik-Team des JUZ Kirchheim, dem Popularmusikbeauftragten des Bezirks Oberbayern, Matthias Fischer, sowie dem Musiker und KJR-Mitarbeiter Florian Klimpke, der in den Bands Salome Fur und Trio Lias aktiv ist.

Das Finale wird voraussichtlich am 29. Januar 2021 live aus dem Jugendzentrum Kirchheim gestreamt. Die Finalisten gewinnen bereits mit dem Einzug ins Finale einen Gutschein des Musikhauses Hieber-Lindberg und die Teilnahme an einem Workshop-Wochenende. Der Hauptgewinner darf sich zudem auf einen Auftritt beim Lautstark-Festival der DGB-Jugend am 1. Mai 2021 im Zentrum von München freuen - dann heißt es hoffentlich auch für die tanzfreudigen Musikfans wieder: Marienplatz statt Wohnzimmer.