2. November 2018 Nachtragshaushalt Weniger Investitionen

Haar steht finanziell gut da, aber es fehlt an Personal im Bauamt

Für die Gemeinde Haar läuft es gut. Das zeigen die neuesten Zahlen des Nachtragshaushaltes. So nimmt die Kommune 2018 voraussichtlich eine Million Euro mehr an Gewerbesteuer ein als erwartet. Die Summe erhöht sich damit auf 20 Millionen Euro. Außerdem gibt die Gemeinde weniger aus als ursprünglich geplant. Vor allem für den Bauunterhalt kann die Gemeinde Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) zufolge nicht so investieren wie sie gerne möchte, weil schlicht das Personal im Bauamt fehlt. Die geplante Entnahme aus den Rücklagen sinkt von 10,8 Millionen Euro auf 7,4 Millionen Euro. Ende des Jahres 2018 rechnet Kämmerer Günter Rudolf mit 25 Millionen Euro auf der hohen Kante.

Was nach hohen Summen klingt, relativiert sich angesichts der Vorhaben, die die Gemeinde auf der Agenda stehen hat. So beginnen in diesen Tagen die Arbeiten für den Erweiterungsbau der Grundschule im Jagdfeld. Und es wird viel Geld in den kommunalen Wohnungsbau gesteckt. Am 7. November ist Spatenstich für den Bau von Gemeindewohnungen an der Heimgartenstraße in Gronsdorf. Auch eine Kindertagesstätte entsteht dort am Bahnhof. Bereits weiter fortgeschritten ist der Bau von zwei Miethäusern an der Katharina-Eberhard-Straße. Wegen der hohen Investitionen sinken die Rücklagen trotz hoher Gewerbesteuer-Einnahmen bereits. Ende 2017 lagen die Rücklagen bei bis dato unerreichten 41,2 Millionen Euro.