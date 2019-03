10. März 2019, 21:48 Uhr Nachruf Trauer um Renate Wiehle

Die Gemeinde Ottobrunn trauert um die langjährige Gemeinderätin der CSU und Mitglied der Frauenunion Renate Wiehle. Sie ist am 3. März im Alter von 82 Jahren verstorben. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) erinnert sich im Namen von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung an die besonderen Verdienste der Lokalpolitikerin. Renate Wiehle gehörte von 2002 bis 2008 dem Gemeinderat an. Von Anfang an engagierte sie sich im Freundeskreis der Partnergemeinden, der seit fast 20 Jahren besteht. Viele Jahre lang war sie dessen Sprecherin. Die Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu den Partnergemeinden Margreid in Südtirol, Nafplio in Griechenland und Mandelieu-La Napoule in Frankreich war ihr sehr wichtig. Vor allem der internationale Schüleraustausch lag ihr am Herzen. Als langjährige Leiterin des gleichnamigen Arbeitskreises der Lokalen Agenda 21 Ottobrunn - Neubiberg war sie maßgeblich an der Erstellung des Ortsführers "Barrierefreies Ottobrunn" beteiligt, der Hilfen für Behinderte gibt. "Unvergessen bleiben ihr temperamentvolles, jederzeit freundliches und liebenswertes Wesen", so die Mitteilung der Gemeinde.