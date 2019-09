Der Gründer und Vorsitzende des Pullacher Trachtenvereins "D'Hochleitner", Peter Tschermak, ist unlängst nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren gestorben. 1986 hatte Tschermak den Trachtenverein gegründet und ein Jahr später den Vorsitz übernommen. Bis zuletzt habe er den Verein mit Leben erfüllt und dafür gesorgt, dass schon die Kleinsten Spaß am Schuhplatteln und Drehen hatten, schreiben Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) und ihre Stellvertreterin Cornelia Zechmeister (WIP). Der gebürtige Pullacher war auch Mitglied beim VdK und in der Soldatenkameradschaft. Die Gemeinde Pullach verlieh Peter Tschermak zum Dank für sein großes ehrenamtliches Engagement als Vorsitzender des Heimat- und Trachtenvereins "D'Hochleitner" 2006 die Ehrennadel in Silber. "Mit dem Tod von Peter Tschermak verliert die Gemeinde einen über Jahrzehnte hoch engagierten, geschätzten Pullacher, der sich mit ganzer Kraft und Leidenschaft für seinen Verein und seine Mitmenschen eingesetzt hat", so die beiden Bürgermeisterinnen. "Wir nehmen Abschied von einem liebevollen, herzensguten und immer hilfsbereiten Menschen und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren." Tschermak hinterlässt neben seiner Frau mehrere Kinder und Enkelkinder.