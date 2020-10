Von Sabine Wejsada, Unterföhring/Ismaning

"Genieße den Augenblick": Mit diesen Worten hat Manfred Schulz erst kürzlich sein Facebook-Profil überschrieben und das womöglich in der Hoffnung, dass ihm noch viele solcher Momente gegönnt sein mögen nach diesem kräftezehrenden Kampf gegen den Krebs. Dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt. Schulz ist am vergangenen Sonntag im Alter von 59 Jahren gestorben. Er hinterlässt einen Sohn.

Der Unterföhringer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend seiner Trauer Ausdruck verliehen. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) würdigte Schulz sichtlich bewegt als einen "stets freundlichen und fairen Kollegen", der vielen Menschen fehlen werde. Nicht nur in Unterföhring, wo er zunächst von 2002 für die CSU Bürgermeister werden wollte und dann bis 2008 als Christsozialer im Gemeinderat saß. 30 Jahre lang gehörte er der Partei an, war Bundeswahlkreis-Geschäftsführer im Landkreis, ehe er sich 2014 den Grünen zuwandte und als deren Bürgermeisterkandidat antrat. Drei Monate lang saß er im Gremium, musste sein Mandat dann aber abgeben, weil er in Unterföhring keine Wohnung fand und nach Ismaning zog. Auch in der Nachbargemeinde engagierte sich Schulz bei den Grünen. Bei der Kommunalwahl im vergangenen März stand er auf deren Gemeinderatsliste. In Erinnerung bleiben werden sein Humor und seine Gabe, für Überzeugungen zu brennen - und sein Mut, ohne Groll mit Altem abzuschließen. Das sei wichtig für die Kommunalpolitik, die immer seine Triebfeder gewesen sei, hatte Manfred Schulz einmal gesagt.