Dass die beiden Landkreise München und Krakau in Polen eng zusammengewachsen sind und eine ebenso enge Freundschaft pflegen ist auch sein Verdienst: Krzysztof Karczewski, ehemaliger Kreistagsvorsitzender des Münchner Partnerlandkreises in Polen, hat sich stets für die Verständigung zwischen Deutschen und Polen und auch die Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte eingesetzt. Im Alter von nur 72 Jahren ist Karczewski jetzt in seiner Heimat gestorben. "Mit Krzysztof Karczewski verliert die deutsch-polnische Partnerschaft zwischen den Landkreisen Krakau und München einen seiner größten Förderer", würdigt Landrat Christoph Göbel (CSU) den Verstorbenen. "Von Beginn an gestaltete er die Partnerschaft zwischen unseren Landkreisen aktiv mit, sowohl in seiner politischen Funktion als auch als engagiertes Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr."

© SZ vom 19.02.2020 / müh Feedback