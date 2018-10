25. Oktober 2018, 22:15 Uhr Nachruf Porträtist der Promis

Grünwald trauert um Zeichner Valentin Pruy

Von Claudia Wessel, Grünwald

Die Gemeinde Grünwald muss einen neuen Zeichner für ihr Goldenes Buch suchen. Valentin Pruy, der im gesamten zweiten Band des Buchs sowie im letzten Drittel des ersten Bands die Zeichnungen derjenigen angefertigt hat, die sich dort verewigen durften, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Zu seinem 90. Geburtstag am 14. April 2017 bekam er selbst zwei Seiten im Goldenen Buch.

Valentin Pruy war gebürtiger Schwabinger, lebte aber bereits seit 1973 in Grünwald. Als Künstler mochte er sich nicht bezeichnen. "Ich halte mich eher für einen guten Handwerker", sagte er. Sein Handwerk war das Malen und Zeichnen. Besonders interessierte ihn dabei seine Wahlheimat. So findet man schon in der Grünwalder Chronik seine Zeichnungen. Eine Zusammenstellung seiner Bilder ist in dem von der Gemeinde herausgegebenen Büchlein "Grünwald und's Isartal" zu sehen.

Die Prominenten, die mit einem Eintrag ins Goldene Buch geehrt wurden, zeichnete Pruy nicht live, sondern immer von Fotos. Was nicht hieß, dass er nicht auch öfters vor ihm sitzende Menschen porträtierte. Besonders gerne hatte er seinen Zeichenstift in Konzerten oder bei anderen Veranstaltungen dabei. Vor allem von Musikern besaß er zuletzt eine ganze Sammlung von Zeichnungen. Das Gute an diesen Motiven war: Sie saßen schön still, solange sie spielten.

Von Fotos abzuzeichnen war natürlich etwas einfacher, dennoch musste Pruy auch hier schon mal improvisieren. Als er den ehemaligen Bürgermeister Hubertus Lindner zeichnen sollte, hatte er zwei Fotos: Auf einem war er zu jung, auf dem anderen schon zu alt für das Portrait. "Das habe ich dann gemischt", erklärte Pruy schelmisch beim letzten Interview mit der SZ 2016. "Hubertus Lindner war damit sehr zufrieden." Auch Auftragsporträts fertigte Pruy gerne an und war offen für kleine Verschönerungen.

Sein Leben lang war Pruy selbständiger Werbegrafiker und er hatte immer genügend Aufträge. Auch mit fast 90 Jahren erklärte er noch: "Ich suche nicht nach Aufträgen, sondern warte, was auf mich zukommt." Und da kam eben noch einiges, vor allem aus dem Rathaus. Ansonsten machte er zuletzt vor allem Federzeichnungen. Rund 150 Motive aus Grünwald und Umgebung hatte er schon vor zwei Jahren beisammen. Den Georgenstein etwa hatte er "schon zirka 60 Mal" gemalt und gezeichnet, wie er damals sagte. Aus seinem künstlerischen, Pardon handwerklichen Nachlass kann man sicher eine schöne Ausstellung machen.