Tiefe Betroffenheit und Wehmut hat der Tod von Nikolaus Stein, 90, hervorgerufen - in seiner Großfamilie, bei so manchem Unterschleißheimer und auch bei der CSU, wie es in einer Mitteilung des Ortsverbandes heißt. 1950 war Stein als Aussiedler aus dem damaligen Jugoslawien nach Lohhof gekommen. Zunächst hatte der Zimmerermeister für seine Frau und die drei Kinder zu sorgen, später kümmerte er sich auch um deren Familien mit fünf Enkeln und zwei Urenkeln. Aber "Nik" Stein, wie er genannt wurde, sei nicht nur ein Familienmensch gewesen, schreibt die CSU. Ihm hätten immer auch die Anliegen anderer und die Entwicklung seiner neuen Heimat am Herzen gelegen. So zog er 1963 als jüngstes Mitglied für die CSU in den Gemeinderat ein. Damals zählte Unterschleißheim 5600 Einwohner; Stein gehörte 31 Jahre lang, von 1963 mit einer Unterbrechung bis 1996 zunächst dem Gemeinde- und dann dem Stadtrat an. Neben dem Werkausschuss und dem Abwasserzweckverband war der Bauausschuss sein stetes Wirkungsfeld. Dort habe er als ehrenamtlicher Baureferent alle öffentlichen und privaten Bauvorhaben in dieser Zeitspanne beeinflusst. Stein sei stets ein "unermüdlicher Kämpfer für soziale Gerechtigkeit in allen Bereichen, insbesondere bei der Eigentumsbildung der kleinen Leute" gewesen, so die CSU. Zu seinen Hauptinitiativen zählte das erste Einheimischenmodell in der Kommune, die Schaffung der Voraussetzungen für den Sportpark und die dichteren Baumöglichkeiten in Alt-Lohhof, die Familienangehörigen der Siedler helfen sollten.