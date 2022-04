Niemand hat so lange der Gemeinde gedient wie Jürgen Westenthanner. Mit 73 Jahren ist der Alt-Bürgermeister am Mittwoch gestorben.

Von Michael Morosow, Pullach

Keiner kannte das Pullacher Rathaus in all seinen Facetten so gut wie Jürgen Westenthanner. Sein ganzes Berufsleben hat er darin verbracht - vom Lehrbuben bis zum Bürgermeister. Und bis vor wenigen Monaten noch saß er als eines von vier Mitgliedern der CSU-Fraktion im Gemeinderat, einen Stuhl neben seinem Sohn Sebastian. Am Mittwoch ist Altbürgermeister Jürgen Westenthanner nun nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau Sophie, Sohn Sebastian, Tochter Stephanie und zwei Enkelkinder.

Welch hohe Wertschätzung sich der umgängliche Verwaltungsmann erworben hatte in dem halben Jahrhundert seines Wirkens an verschiedenen Stellen im Rathaus, das zeigte sich bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand vor sieben Jahren, als 120 ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat, der Rathausverwaltung, viele seiner langjährigen Freunde und Wegbegleiter ins Sportheim kamen, um mit ihm seinen Abschied zu feiern und Altbürgermeister Ludwig Weber den Kommunalpolitiker in seiner Laudatio als heimatverwurzelten Menschen beschrieb, der das alte Pullach kannte und das heutige Pullach mitgeprägt habe. Jürgen Westenthanner hatte 1963 als Lehrling im Pullacher Rathaus begonnen, sich bis zum Kämmerer und Leiter der Finanzabteilung hochgearbeitet und in der Zeit von 2008 bis 2014 die Geschicke des Ortes als Bürgermeister geleitet.

Über die Parteigrenzen hinweg herrscht tiefe Trauer

Wie sehr Westenthanner im ganzen Ort geschätzt und gemocht wurde, das betonen sowohl Christine Eisenmann, die CSU-Fraktionsvorsitzende im Pullacher Gemeinderat, als auch Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) in ihren Stellungnahmen zu seinem Tode. Sein "viel zu früher" Tod sei ein großer Verlust für die Gemeinde. Man finde keinen mehr, der so sehr mit dem Ort verbunden sei und sich dafür einsetze, sagte Tausendfreund, die in dem Jahr, als Westenthanner seine Lehre im Pullacher Rathaus begann, zur Welt kam und in der gleichen Straße aufwuchs wie ihr Vorgänger. Um an der Trauerfeier und der Beerdigung am kommenden Freitag, 22. April, auf dem Gemeindefriedhof teilnehmen zu können, wird Tausendfreund ihren Frankreichurlaub vorzeitig beenden.

Westenthanner sei im Rathaus ein hochgeschätzter Kollege gewesen, "er lebte für die Gemeinde, beruflich wie privat", sagt die Rathauschefin und erinnert an sein langjähriges Engagement als stellvertretender Vorsitzender des Pullacher Feuerwehrvereins sowie für seinen Einsatz bei der Pflege der Städtepartnerschaft mit dem Kreis Baryschiwka und der Stadt Beresan in der Ukraine. In diesem Zusammenhang gibt Tausendfreund auch den Wunsch der Familie des Verstorbenen wieder, dass bei der Bestattung statt Kränzen- und Blumen Spenden für die Partnerschaftsgemeinden erwünscht seien.

"Sein Tod trifft mich sehr, wirft mich völlig aus der Bahn", sagt Christine Eisenmann, die als Fraktionsvorsitzende der CSU seit zwei Jahren zusammen mit Jürgen Westenthanner im Gemeinderat saß, ihn aber schon viel länger kennt durch gemeinsame Zeiten in der Rathausverwaltung. Eisenmann würdigt insbesondere die menschlichen Eigenschaften des Verstorbenen. "Herr Westenthanner war für mich ein Freund", sagte sie und berichtet, dass sie in den vielen Gesprächen seit Bekanntwerden seines Todes die extrem hohe Wertschätzung gemerkt habe, die dem Verstorbenen entgegengebracht werde.

"Die Gemeinde Pullach trauert um Jürgen Westenthanner, hochgeschätzter Altbürgermeister, ehemaliger Kollege und Gemeinderat. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, seinen Freunden und seinen Wegbegleitern", heißt es seit Donnerstag auf der Homepage der Gemeinde. Von Dienstag, 19. April, an steht zu den regulären Öffnungszeiten ohne Terminvereinbarung ein Kondolenzbuch im Foyer des Rathauses bereit.