Von Annette Jäger, Gräfelfing

Die neue Turn- und Schwimmhalle in Gräfelfing wird das ökologisch nachhaltigste Bauwerk, das die Gemeinde bisher gebaut hat. In der aktuellen Planung ist bereits in vielen Bereichen die Verwendung ökologischer Baustoffe vorgesehen, auch die Baukonstruktion aus Holz und die Dachbegrünung sind umweltbewusst. Nun hat der Gemeinderat am Dienstag einem weiteren Maßnahmenpaket von 1,5 Millionen Euro zugestimmt, um die Halle über ihren kompletten Lebenszyklus hinweg, vom Bau über den Betrieb bis hin zum Abriss, noch nachhaltiger zu gestalten.

Viele Elemente am neuen 29 Millionen Euro teuren Hallenkomplex verdienen das Prädikat ökologisch wertvoll. So ist die Dachkonstruktion zu 80 Prozent aus Holz vorgesehen, das Dach wird extensiv begrünt, im Innenbereich kommen unbehandelte heimische Hölzer zum Einsatz, das Trinkwasser wird nach der Nutzung als Toilettenspülwasser zweitverwendet und eine Fotovoltaikanlage deckt den Strombedarf in mindestens sechs Monaten im Jahr. Zudem ist die Dämmung aus Mineralwolle, die wieder recycelt werden kann, und die deshalb auch nicht verklebt wird. Ebenso kann der Edelstahl des Schwimmbeckens wiederverwendet werden. Im Gegensatz zu einem gefliesten Becken müssen hier keine Komponenten getrennt werden. Für den hohen ökologischen Standard hat die Gemeinde zuletzt 2,7 Millionen Euro Zuschuss von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für den Bau erhalten. Für Bürgermeister Peter Köstler (CSU) war das ein Argument, nochmals zu investieren.

Nun sollen zusätzlich halogenfreie Kabel bei der Elektroinstallation zum Einsatz kommen, eine schadstoffarme, nicht erdölbasierte Dachabdichtung und zertifizierte Bauprodukte. Zudem soll, wo möglich, Recyclingbeton zum Einsatz kommen. Das wird die größte Herausforderung, denn Recyclingbeton ist nicht in der Menge verfügbar, wie er verwendet werden könnte, sagte Markus Ramsauer, Bauamtsleiter. "Hier wird es Defizite geben." Alle gewünschten Standards werden in die Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke einfließen.