Von Anna Lea Jakobs, Taufkirchen

Würde man die Massen an Holzhackschnitzeln und an Abfall des Garten- und Landschaftsbaus, die bei dem Biomassekraftwerk Taufkirchen abgeliefert werden, in Lkw-Ladungen darstellen, dann entstünde täglich eine Schlange aus 15 vollgeladenen Fahrzeugen. Das sind umgerechnet 80 000 Tonnen an Biomasse pro Jahr, die aus den lokalen Wäldern oder von Gärtnern aus etwa 50 Kilometer Umkreis geliefert und für die Energiegewinnung im Landkreis verbrannt werden. Das Heizkraftwerk ist damit eine klimafreundliche Alternative der Energiegewinnung, jedoch ist die Ausbaufähigkeit begrenzt. Eigentlich hätte es 2020 Jubiläum gefeiert, doch wegen der Corona-Pandemie fiel dies aus.

Ins Homeoffice können die 15 Mitarbeiter nicht gehen, denn in der Anlage müsse immer eine Person vor Ort sein, sagt der Geschäftsführer von Bio-Energie Taufkirchen Stefan Birle. Das Einzelschichtmodell klappe sehr gut in der Pandemie, es gab noch keinen einzigen Corona-Fall. In der Vorratshalle, in der das Holz gelagert wird, muss ein Mitarbeiter die Biomasse täglich auf die Schubböden platzieren, die das Material wie ein Fabrik-Fließband zur Verbrennungsanlage bringen. Weit über 1000 Grad Celsius entstehen durch dessen Verbrennung, Temperaturen, die sogar Kupfer zum Schmelzen bringen würden. Die austretende Hitze erwärmt dabei zwei große Wasserkessel. Durch den erzeugten Dampf wird wiederum eine Turbine angetrieben und die entstehende Bewegungsenergie wird durch ein kompliziertes Verfahren von einem Generator in elektrische Energie umgewandelt. Eingespeist ins Stromnetz werden dadurch die Wohnzimmer von 10 000 Haushalten aus den Gemeinden Taufkirchen, Unterhaching, Ottobrunn, Hohenbrunn, Brunnthal und Neubiberg erleuchtet. Zudem beziehen die Bundeswehr-Uni in Neubiberg, Airbus in Ottobrunn sowie Einkaufsmärkte wie Metro im Gewerbegebiet Brunnthal den Ökostrom. Nebenbei entstehen 150 000 Megawattstunden Wärme.

"Anders als bei fossilen Brennstoffen ist diese Form der Energiegewinnung CO₂-neutral", erklärt Birle. Zwar entsteht bei der Verbrennung von Biomasse Kohlendioxid, aber nicht mehr als die Pflanzen in ihrer Lebenszeit durch Fotosynthese umwandeln. Daher darf sich das Kraftwerk klimaneutral nennen. So spart es jährlich 60 000 Tonnen an CO₂ ein. Das entspricht dem Ausstoß eines Autos mit Verbrennungsmotor und einem Verbrauch von acht Litern Benzin pro 100 Kilometer, der 8136 Mal die Erde umfährt. "Die Biomasseerzeugung, die wir in Taufkirchen haben, sehe ich als sehr ökologisch wertvolle Verwendung des CO₂-neutralen Brennstoffes Holz, weil wir Strom erzeugen und daneben noch die Wärme nutzen und somit fossile Brennstoffedeutlich reduzieren können", sagt Birle.

Positiv für die Klimabilanz ist, dass das Holz aus Wäldern der Umgebung kommt und damit geringe Transportkosten anfallen. "Dort fällt mehr Material an, als man aus dem Wald herausbringen kann", sagt der Geschäftsführer. Durch Stürme, Schneebruch oder Borkenkäfer müssten viele Bäume gefällt werden, wodurch Holzabfall entsteht. "Dieses Material, das sonst kaum Verwendung findet, wird bei uns genutzt", so Birle. Zudem sei das Kraftwerk unabhängig von internationalen politischen Verwerfungen. Das Holz wird, anders als Erdöl oder Erdgas, nicht aus Russland bezogen.

Eigentlich hätte die Anlage voriges Jahr Jubiläum gefeiert, doch die Feier ist wegen der Pandemie ausgefallen. "Im Jahr 2000 wurde das Biomasseheizkraftwerk gegen viele Hürden und Widerstände in Betrieb genommen", erzählt der stellvertretende Landrat Christoph Nadler (Grüne), der früher Gemeinderat in Taufkirchen war. Die Stadtwerke übernahmen die Anlage offiziell 2019 als Teil ihrer Ausbauoffensive. Diese startete 2008 und setzte sich damals zum Ziel, bis 2025 den kompletten Energiebedarf in München durch Ökostrom abzudecken. In den folgenden Jahren wurde man bescheidener. Nun wollen sie bis 2040 München mit 100 Prozent CO2-neutraler Energie versorgen. Dabei spielt die Biomasse jedoch nur eine kleine Rolle.

Ihr Potenzial ist nämlich begrenzt, denn die Kraftwerke können nur so viel an Material verbrennen, wie regional anfällt. Daher können die Stadtwerke die Taufkirchener Anlage nicht beliebig erweitern, dann müssten sie auf Biomasse mit weiteren Transportwegen zurückgreifen. "Das würde aber auch mehr CO₂-Ausschüttung beinhalten", sagt Birle. Angebote zum Kauf von Biomasse aus Tschechien habe man daher abgelehnt. "Es ist ein kleiner, aber wichtiger Baustein in der klimafreundlichen Energieversorgung", so Birle, der neben seiner Position als Geschäftsführer in Taufkirchen auch Leiter der Dezentralen Energieversorgungsanlagen der Stadtwerke München ist. "Es passiert insgesamt zu wenig, es gibt überall ein paar Leuchtturmprojekte wie das Biomasseheizkraftwerk, aber das reicht bei weitem nicht aus", resümiert Christoph Nadler.