Sie leisten längst nicht mehr nur Unterstützung im Haushalt oder beim Einkaufen, sondern übernehmen auch Aufgaben im Bereich der ambulanten Pflege und der Kinderbetreuung. Nachbarschaftshilfen sind als Dienstleister stark gefragt und kommen dabei auch an ihre Grenzen, wie die Arbeitsgemeinschaft der 15 Einrichtungen im Landkreis München in einer Pressemitteilung betont. Besonders die großen Nachbarschaftshilfen hätten sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu mittelständischen Unternehmen entwickelt. Um die Leistungen aber nach wie vor günstig und sozialverträglich anbieten zu können, sind sie von Fördermitteln abhängig. Außerdem brauchen sie mehr Personal und Räumlichkeiten.

"Gerade um Ehrenamtliche gewinnen und gut einsetzen zu können, brauchen wir ein professionelles Ehrenamtsmanagement", erklärt Andrea Schatz, Sprecherin der 15 in der Arbeitsgemeinschaft organsierten Nachbarschaftshilfen. "Ehrenamtliche bekommt man nicht zum Nulltarif." Jede Investition in die Organisation des bürgerschaftlichen Engagements komme unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern zugute.

Deutlich wird die Entwicklung in den Zahlen der Leistungsstatistik der 15 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft. So erhöhte sich die Stundenanzahl der angestellten Mitarbeiter allein in den vergangenen vier Jahren um 165 000 Stunden. Im Jahr 2021 leisteten 341 Minijobber und 461 Festangestellte insgesamt 680 000 Stunden. Die Tätigkeit der Ehrenamtlichen wurde nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft wie im Jahr zuvor durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. In diesem Bereich kamen ähnlich wie im Jahr 2020 an die 93 000 Stunden zusammen - in Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerechnet wären das noch einmal 54 zusätzliche Stellen gewesen. Ohne dieses bürgerschaftliche Engagement wären einige der insgesamt 233 Ressorts und Projekte nicht abzudecken.

Nach wie vor werden suchen die Nachbarschaftshilfen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Die Nachbarschaftshilfen sind außerdem weiterhin auf Spenden angewiesen. Die Kontaktdaten der einzelnen Nachbarschaftshilfen finden sich auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft unter https://www.nachbarschaftshilfen-landkreis-muenchen.de.