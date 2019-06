26. Juni 2019, 22:25 Uhr Nachbarschaftshilfe Unerfüllter Kinderwunsch

Offener Gesprächsabend

Die Sehnsucht nach einem Kind und die Möglichkeiten medizinischer Einflussnahme katapultieren Paare mit bisher unerfülltem Kinderwunsch oft in einen Strudel aus Wagnis, Hoffnung und Bangen. Gelegenheit sich darüber auszutauschen gibt es an diesem Donnerstag, 27. Juni, 19 bis 21 Uhr, bei einem Gesprächsabend im Haus der Nachbarschaftshilfe, Seminarraum im 2. Stock, Ahornring 119, in Taufkirchen. Geleitet wird die Runde von der Sozialpädagogin und systemischen Therapeutin Lydia-Maria Schulz. Der Eintritt ist frei.