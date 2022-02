Die Nachbarschaftshilfe sucht in Grasbrunn sowie in den Gemeinden Vaterstetten und Zorneding Freiwillige, die Zeit mit Senioren verbringen möchten. "Wir wissen, dass sich viele ältere Menschen zuhause aus Angst vor Ansteckung isoliert haben und zunehmend vereinsamen", sagt Anja Pilopp von der Nachbarschaftshilfe. Dieses Gefühl der Einsamkeit habe es bei vielen Senioren bereits vor der Corona-Pandemie gegeben, nun habe es sich aber enorm verstärkt. Um der Entwicklung entgegenzuwirken, sucht die Nachbarschaftshilfe in Grasbrunn und den umliegenden Gemeinden nach ehrenamtlichen Helfern. Diese sollen Zeit mit älteren Menschen verbringen. Ob gemeinsame Ausflüge oder gesellige Besuche - die Senioren würden sich "nach Gesprächen, einem Lachen, nach etwas Gesellschaft und Abwechslung" sehnen, sagt Pilopp. Interessierte wenden sich an betreutes-wohnen@deine-nachbarschaftshilfe.de.