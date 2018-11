1. November 2018, 21:45 Uhr Nachbarschaftshilfe Fahrdienst für Senioren

Die roten Autos der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH) sind bekannt. Aber nicht jeder weiß, dass die Organisation, die auch die Gemeinde Grasbrunn abdeckt, einen Fahrdienst anbietet. Ehrenamtliche bringen mit ihren Fahrzeugen Senioren zu Ärzten, ins Theater oder zum Einkaufen. 45 Fahrer sind für die NBH auf Achse, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Logistik stehe, alle rechtlichen Belange seien geklärt. Es gebe Schulungen, Fahrtrainings und regelmäßige Kontrollen der Führerscheine. "Wir berechnen einen angemessenen Preis", sagt Monika Klinger vom Organisationsteam. "Das sind aktuell 15 Euro pro halbe Stunde. Kunden mit Pflegegrad können die Kosten mit der Pflegeversicherung bis zu 125 Euro pro Monat abrechnen. Mitarbeiter erhalten eine Ehrenamtspauschale in Höhe von 14 Euro pro Stunde. Kontakt zur NBH unter Telefon 08106/368 46, oder per E-Mail an info@nbh-vaterstetten.de.