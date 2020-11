Die Angst von Landwirten aus dem Landkreis vor Wölfen ist offensichtlich nicht ganz unbegründet. Das Landesamt für Umwelt hat am Donnerstag bestätigt, dass ein Wolf in einem Gehege im Nachbarlandkreis Freising eine Hirschkuh gerissen hat. Nach Angaben des Landesamts war schon am Sonntag, 25. Oktober, ein totes Tier in einem Damwildgehege gefunden worden. Aufgrund der Verletzungen hat ein Mitarbeiter des "Netzwerks Große Beutegreifer" das weibliche Tier und die Situation begutachtet und genetische Proben genommen. Erste Ergebnisse bestätigen nun einen Wolf als Verursacher. Wo genau sich das Gehege befindet, teilte das Landesamt für Umwelt nicht mit. "Für Aktionismus vor Ort besteht kein Anlass", sagte eine Sprecherin der Behörde. Sie wies darauf hin, dass Wölfe in einer Nacht bis zu 60 Kilometer weit laufen. Der Ayinger Landwirt Georg Niedermair hatte am Dienstag ein Mahnfeuer entzündet, um auf die Gefahr hinzuweisen, die von Wölfen für Viehhalter ausgehen. Niedermair sieht sich besonders bedroht, weil er befürchtet, dass die Tiere von den Alpen her in den Landkreis einwandern. Nun wurde eines im Norden bestätigt.