Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Neuried erbeutet. Nach Angaben der Polizei meldeten die Bewohner am Montag gegen 14.30 Uhr, dass während ihrer Abwesenheit eingebrochen worden war. Nach ersten Ermittlungen versuchten der oder die Täter zunächst erfolglos, ein Kellerfenster aufzuhebeln, und schlugen dann die Terrassentür ein. Drinnen durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie mit der Beute.