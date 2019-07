6. Juli 2019, 09:32 Uhr Mythos Harley Eine Beziehungskiste

Seit 20 Jahren gibt es die Garchinger Harley-Freunde. Mit Rockern hat der Motorradklub, zu dem auch mal Frauen gehörten, nichts gemein.

Von Gudrun Passarge

Die Maschine blitzt und blinkt. Der stolze Besitzer steht daneben. "Das ist eine Screamin' Eagle, eine limitierte Sonderedition. Die habe ich in Amerika geholt", sagt Bernd Jäger. Ein Mann und seine Harley-Davidson. Eine besondere Beziehung. Ein Mythos. "Das Ding wiegt 300 Kilogramm. Ein Eisenhaufen", sagt Michael Gruber über seine Maschine. "Aber wenn man cruisen und was Schönes haben will", dann sei die Harley erste Wahl. Jedenfalls für die Harley-Freunde in Garching, die dieser Tage ihr 20-jähriges Bestehen feiern.

Das Vereinsheim an der Ingolstädter Landstraße zeigt schon von außen, wer sich hier trifft. Ein Schild verrät den Namen der Gruppe, die Wert darauf legt, kein Verein zu sein: "Crocodiles". Alle tragen schwarze T-Shirts mit Vereinssymbolen, darüber die obligatorische Lederkutte mit vielen Abzeichen. Bei Jäger, dem Hessen in der Gruppe, sind es original Polizeiplaketten aus Amerika. Zum Reden setzen sich die Männer an den Küchentisch. Der Weg führt durch die Bar, vorbei an einer kleinen Werkstatt und barbusigen Blondinen auf Kalenderblättern, die an die Tür und die Wand gepinnt sind. Frauen gibt es in dem Klub nicht mehr, das habe nicht funktioniert, sagen die Männer.

Geblieben ist aus dieser experimentellen Phase ein außergewöhnlich eingerichtetes Damen-WC. "Unser schönster Raum", wie Gruber sagt. Er ist ausgestattet mit lauter Schnickschnack, einem pinkfarbenen Froschkönig etwa, einer Hand zum Ringeaufstecken und, was wirklich nützlich sein kann, einer Flasche Sekt.

Zur Strafe eine Kette um den Hals

Vier bis fünf Garchinger haben die Harley-Freunde vor 20 Jahren gegründet. "Aber von denen ist heute keiner mehr dabei", sagt Hans Schuster. Die Männer kannten sich vom Fußballspielen. Sie trafen sich in lockerer Runde, ohne große Regeln. Das ist bis heute so. Jeden zweiten Freitag im Monat kommen sie zusammen, und wer zu spät kommt, ohne vorher Bescheid zu geben, der muss als Strafe eine Kette mit Zylinderkopf tragen, "den ganzen Abend", sagt Vize-Präsident Bernhard Pintaric. In ihrem Klubhaus besprechen sie die nächsten Unternehmungen. "Gemeinsame Ausflüge und Ausfahrten, das steht im Vordergrund", so Schuster.

Sie sind schon herumgekommen in der Welt, waren in Istanbul, in den baltischen Staaten, im ehemaligen Ostblock, auch in Amerika. Dort gebe es noch Staaten, wo sie ohne Helm fahren dürften. Auf solche Ausritte auf der Harley nehmen sie sogar ihre Frauen mit. Und in anderen Ländern, etwa in Südtirol und in Slowenien, lernen sie nette Leute kennen, die sie zu ihren Feiern nach Garching einladen. Gerade ist einiges los, ein Fest jagt das andere. Die Feier zum 20-jährigen Bestehen war schon, jetzt stehen noch zwei Konzerte beim Straßenfest der Bürgerwoche an, die die Harley-Freunde organisieren.

Wenn das alles vorbei ist, werden sie sich wohl verstärkt auf die Suche machen. Der Mietvertrag für das Vereinsheim läuft im Dezember aus. Das Haus gehört der Bundeswehr. Die Immobilienverwaltung hat ihnen zu verstehen gegeben, dass es keine Verlängerung mehr geben wird. Das wäre dann schon das zweite Heim, das sie verlieren. Das erste, nur ein paar Meter weiter gelegen, hatten sie mit viel Elan und viel Geld selbst ausgebaut. Aber als sich die Stadt München als Austragungsort der Olympischen Spiele bewarb, hieß es, sie brauche den Platz. "Das wurde plattgemacht und dann kam die Olympiade doch nicht", berichtet Michael Gruber.

Jetzt müssen die Männer wieder ausziehen, wissen aber noch nicht wohin. Sie haben bei der Stadt nachgefragt, ob sie den alten Lokschuppen herrichten dürften, "aber den müssten wir komplett renovieren", sagt Gruber. "Der ist in einem ziemlich desolaten Zustand", pflichtet ihm Schuster bei. Noch haben sie keine Antwort bekommen. "Vielleicht gibt es ja auch eine bessere Alternative", so die Hoffnung von Gruber. Doch die Harley-Freunde wissen, dass die Suche nicht einfach werden wird. "Die meisten Leute haben Panik, wenn da zehn Motorräder kommen. Aber wir sind harmlos, wir fahren nur Motorrad", sagt Jäger. Leider sei das Bild in der Öffentlichkeit durch Rocker getrübt.

Spaß in der Männerhöhle

Mit denen haben die Harley-Freunde aus Garching wenig gemein. Vielleicht die schwarze Kleidung, die dunklen Sonnenbrillen und die Maschinen natürlich. Sie alle haben ihre Jugend schon längere Zeit hinter sich, manche stehen kurz vor der Rente. Sie haben viel Spaß in ihrer "Männerhöhle", wie Gruber ihren Treffpunkt nennt. Das Harley-Fahren bedeutet für sie "einen wunderbaren Ausgleich vom Alltag und vom Arbeitsstress".

Bernd Jäger steht an seiner Screamin' Eagle. Er hatte früher eine "Knucklehead" von 1947. In Türkisblau. Aber bei einem Treffen am Faaker See in Österreich kam ein Mann vorbei und sagte, er kauft sie ihm ab, für 50 000 Mark. "Ich habe damals gebaut. Das war der Keller", sagt Jäger. Sein Herz blute immer noch, wenn er an die Maschine denkt. Immerhin, ein Foto hat er noch auf dem Smartphone. Ein Mann und seine Harley, eine besondere Beziehung, ein Lebensgefühl. Jäger schwingt sich auf die Screamin' Eagle und fährt los. Satter Sound, hinter ihm die rote Sonne. Die Maschine blitzt und blinkt.