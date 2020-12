Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Der Landkreis München hält an der befristeten Förderung von Jahreskarten für den öffentlichen Nahverkehr für die Jahre 2020 und 2021 fest. Allerdings wird die Abwicklung der Anträge zentral im Landratsamt erfolgen und nicht wie ursprünglich geplant in den einzelnen Städten und Gemeinden. Das hat der Kreisausschuss am Montag mehrheitlich gegen die Stimmen der Grünen beschlossen. Diese hatten beantragt, die Subventionierung von Pendlern mit Jahreskarten auf das laufende Jahr zu beschränken und im kommenden Jahr auslaufen zu lassen.

Die Zuzahlung zu Jahreskarten hat der Kreistag nach der MVV-Tarifreform im vergangenen Jahr beschlossen. Das Bestreben des Landkreises München war gewesen, alle 29 Städte und Gemeinden in die neu geschaffene M-Zone zu integrieren, was aber nicht gelang. Ersatzweise sollen Pendler aus dem Landkreis mit Jahreskarten für die Zonen M plus eins oder zwei die Mehrkosten gegenüber einer Karte für die M-Zone erstattet bekommen, wenn sie dies beantragen. Die Bearbeitung sollte in den Rathausverwaltungen erfolgen. Dies ist aber nicht mehr möglich, weil einige Kommunen ausgeschert sind und diesen Aufwand selbst nicht mehr betreiben wollen oder können - darunter Ottobrunn, Planegg und Schäftlarn.

Schon vor zwei Wochen hatte Landrat Christoph Göbel (CSU) im Mobilitätsausschuss klargestellt, dass damit der Grundsatz der Gleichbehandlung entfalle und die Subventionierung entweder komplett gestrichen werden müsse oder im Landratsamt zu erfolgen habe. Der Ausschuss hatte den Landrat daraufhin beauftragt, bei den Kommunen noch einmal nachzuhaken, ob sie nicht doch im Sinne der Solidarität die Bearbeitung leisten könnten. Die genannten Kommunen aber blieben bei ihrer ablehnenden Haltung.

Das sei sehr bedauerlich, sagte CSU-Fraktionssprecher Stefan Schelle nun im Kreisausschuss, die Förderung von Jahreskarten solle aber aufrecht erhalten werden, er unterstütze daher auch die Schaffung neuer Stellen in der Behörde. Laut Landrat Göbel müssen die Anträge - prognostiziert werden für 2020 etwa 12 000 für den gesamten Landkreis - mit komplett neuen Stellen oder Zeitarbeitskräften abgewickelt werden. Für Letztere seien bereits Mittel im Haushalt 2021 eingestellt. Der Ismaninger Bürgermeister und SPD-Kreisrat Alexander Greulich betonte, die Förderung leiste einen Beitrag zum Umweltschutz, Ziel müsse es sein, die Menschen vom motorisierten Individualverkehr in den ÖPNV zu bekommen. "Und wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen: Wir wollten alle Kommunen in die M-Zone zu bekommen", sagte Greulich, auch vor diesem Hintergrund verstehe er nicht, dass manche aus der Solidarität ausscherten.

Grünen-Fraktionssprecher Christoph Nadler kritisierte die Kosten der Förderung von Jahreskarten, die von ursprünglich angesetzten 5,7 Millionen Euro jetzt durch zusätzlichen personellen und technischen Aufwand auf bis zu 14 Millionen Euro anwachsen könnten. Daher, so Nadler, solle das Programm auf das laufende Jahr beschränkt werden. Das lehnte Schelle ab, der Landkreis müsse verlässlich bleiben und zu dem stehen, was er beschlossen habe. "Wir sollten abwarten, wie die Resonanz und der Aufwand letztendlich sein werden. Noch wissen wir das nicht", sagte der CSU-Fraktionssprecher und Bürgermeister von Oberhaching.