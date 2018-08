3. August 2018, 21:55 Uhr MVV-Tarifreform Der Norden lässt nicht locker

Unterschleißheims Bürgermeister fordert Reform der Tarifreform

Der Druck aus dem nördlichen Landkreis in Sachen MVV-Tarifreform lässt nicht nach. Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) hat sich mit einem Brief an Landrat Christoph Göbel (CSU) gewandt und noch einmal die Aufnahme der S-Bahnhöfe Unterschleißheim und Lohhof in die künftige Kernzone M gefordert. Tritt die Neuregelung der MVV-Tarife wie von der Gesellschafterversammlung beschlossen im Juni 2019 in Kraft, würden die beiden Haltestellen der einwohnerstärksten Kommune des Landkreises der Zone M+2 zugeteilt. Rathauschef Böck kritisiert die damit verbundenen "deutlichen Preissteigerungen" für die Unterschleißheimer.

Grundsätzlich, sagt Böck, verkenne er nicht, dass "die Tarifreform einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Akzeptanz des Personennahverkehrs in unserem Landkreis und darüber hinaus in unserer Region leisten kann". Mehr noch: "Ihre Ziele in puncto Transparenz, Einfachheit und Bedienungsfreundlichkeit können im Allgemeinen positiv angesehen werden." Allerdings, sagt Böck, müsse die Stadt Unterschleißheim aufgrund "ihrer räumlichen Lage" als unmittelbarer Bestandteil des Stadt-Umlandbereichs München angesehen werden. Böck verweist auf die Nähe zur Landeshauptstadt: Die S-Bahnhöfe Unterschleißheim und Lohhof sind nur 14,5 beziehungsweise 16,2 Kilometer Luftlinie vom Marienplatz entfernt; im Süden des Landkreises seien solche Entfernungen aber "mit wenigen Ausnahmen nur im unmittelbaren Stadtrand zu finden". Böck spielt damit auf den S-Bahnhof im Oberhachinger Ortsteil Deisenhofen an, der - mitten auf dem Land - dem neuen Innenraum zugerechnet wurde.

Unterschleißheim, sagt Böck, unterhalte zur Landeshauptstadt vielfältige Pendlerbeziehungen (etwa 11 000 Aus- sowie 13 000 Einpendler), mit mehr als 18 000 Erwerbstätigen sei die Stadt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region. Die Einteilung in die Zone M+2 bilde das "tatsächliche Potenzial" der Stadt nicht ab, sagt Böck, und entspreche nicht dem "Prinzip der Tarifgerechtigkeit". Daher fordert er "mit Nachdruck" die Aufnahme Unterschleißheims in den M-Raum. Geschieht dies nicht, hatte Böck bereits klar gestellt, werde er der Tarifreform im Kreistag nicht zustimmen.