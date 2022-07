Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Viele sahen das Mietradl im Münchner Umland schon auf der Erfolgsspur. Doch nach zunächst erfreulichen Ausleihzahlen 2018 und 2019 hat sich Ernüchterung breitgemacht: Jetzt bekannt gewordene Zahlen für das Jahr 2021 belegen einen massiven Rückgang. Besonders deutlich ist die Entwicklung in Unterschleißheim: Dort sanken die Ausleihen von 3795 im Jahr 2019 auf 3400 im Jahr 2020, um dann 2021 um 55,4 Prozent auf 1516 regelrecht einzubrechen. In Grünwald, wo es noch relativ gut lief und von 2019 auf 2020 sogar ein Zuwachs registriert wurde, ging es zuletzt immerhin um 14,6 Prozent bergab. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) als Betreiberin macht als Hauptursache die Corona-Pandemie aus. Doch vielen Bürgermeistern im Landkreis München reicht das als Erklärung nicht. Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) pocht auf ein attraktiveres Angebot. Er sagt: "Hier muss sich die MVG bewegen!"

Im Lockdown 2020 und auch 2021 blieben viele Busse und Bahnen fast leer. Zahlreiche MVG-Räder blieben stehen, weil Homeoffice angesagt war statt Büro. Zusätzlich hat nach Einschätzung in den Rathäusern die im März 2020 von der MVG eingeführte Servicegebühr von 20 Euro das Mietrad ausgebremst. Diese wird neuerdings fällig, sobald jemand im Landkreis München ein Rad nicht an einer Station abstellt. Die Gebühr wird laut MVG zwar oft kulanterweise erlassen, doch die Botschaft ist klar: Wer sein Rad irgendwo platziert, der zahlt. Im Rathaus in Unterschleißheim ist man überzeugt: Die Nutzung wurde verkompliziert, viele potenzielle Kunden wurden regelrecht abgeschreckt. Bürgermeister Böck sagt auch deshalb, er halte eine "weitere Flexibilisierung und Weiterentwicklung des MVG-Mietradsystems für absolut erforderlich".

Zum Teil sind die Nutzerzahlen um die Hälfte eingebrochen. Eine Rolle dürfte die Servicegebühr spielen

Der massive Einbruch der Nutzerzahlen nährt jedenfalls Zweifel, dass die Kunden nach der Pandemie einfach zurückkommen. In Oberschleißheim etwa gab es von 2020 auf 2021 ganze 48,5 Prozent weniger Ausleihen, in Unterhaching waren es 38,9 Prozent weniger, in Ismaning 35,8, in Oberhaching 32,0, in Haar 24,4 und in Planegg 17,8 Prozent. Und das nach teils kräftigen Rückgängen im Jahr 2020, als die Pandemie auch bereits voll durchschlug.

Detailansicht öffnen Bei der Inbetriebnahme der ersten Ausleihstationen im Landkreis München vor vier Jahren herrschte große Euphorie - etwa hier in Garching mit Bürgermeister Dietmar Gruchmann, Landrat Christoph Göbel, der damaligen Verkehrsministerin Ilse Aigner und MVG-Chef Ingo Wortmann (von links). (Foto: Robert Haas)

Der Druck auf die MVG steigt, auch auf der Straße. Neue Anbieter drängen auf den Markt. In Unterschleißheim stellt das Unternehmen Bird seit dieser Woche die ersten E-Scooter auf, mit denen alle genauso gut oder vielleicht sogar besser los düsen können, die auf der "letzten Meile" im Münchner Umland nicht zu Fuß gehen wollen. Die acht Nordallianz-Kommunen in den Landkreisen München und Freising stehen zudem kurz davor, mit einem Partner ein Verleihsystem mit Elektrorädern aufzubauen. Eine Ausschreibung steht in Aussicht, an der sich die MVG gerne beteiligen könne, wie es heißt. Aber auch andere private Anbieter könnten zum Zug kommen. Der große Vorteil, den E-Scooter und E-Bikes in Konkurrenz zum MVG-Rad bieten werden, ist das ungebundene Abstellen in ausgewiesenen Gebieten, wie es bisher in der Münchner City möglich ist.

Detailansicht öffnen Anbieter von E-Scootern wie die Firma Bird machen den Leihrädern der MVG neuerdings auch in Unterschleißheim Konkurrenz. (Foto: privat/Bird)

Die MVG deutet Bewegung an. Laut Unternehmenssprecher Maximilian Kaltner wird die MVG "zeitnah mit den Bürgermeistern und Landkreisvertretern in Austausch treten, um einerseits die Neuerungen beim MVG-Rad zu besprechen und andererseits Wünsche zu erfragen, um das System insgesamt zu verbessern". Eine Idee sei ein sogenanntes "Stationen Light"-System, bei dem Räder in einem gewissen Bereich abgestellt werden dürfen und nicht mehr direkt an Stelen. Mit dem Mobilitätsreferat der Stadt München habe man sich bereits auf solche "Stationen Light" verständigt. So würden Kosten gesenkt, Komplexität reduziert und Flexibilität erhöht. Noch für dieses Jahr seien die ersten 20 Mobilitätspunkte in Münchner Stadtrandbezirken geplant, so dass eine Verknüpfung ins Umland nach und nach gegeben sei. Dieses Vorgehen könne "künftig durchaus auch in den Landkreisen zur Anwendung kommen". Eine Einführung eines sogenannten "Free-floating-Systems" - wie bei den E-Scootern - sei dagegen äußerst kostspielig und nur machbar, wenn die Kommunen dafür mit aufkämen.

Genau über diese Frage, wer was von Herbst 2023 an bezahlt und ob die MVG und der Landkreis überhaupt weiter zusammenarbeiten werden, wird bald verhandelt. Der MVG-Sprecher kündigt entsprechende "Abstimmungen" an. Das Mietrad-Konzept an sich sei jedenfalls attraktiv und werde weiter angenommen. Man habe festgestellt, dass die Zahl der Nutzer zwar zurückgegangen sei, diese die Räder dafür umso länger mieteten. Die Kunden legten offenkundig weitere Strecken zurück. Gerade in Randgebieten Münchens oder an Universitätsstandorten wie Garching seien Mieträder attraktiv. Die Verleihstationen lägen an zentralen Verkehrsknotenpunkten, mit diesen sei auch eine gewisse Ordnung garantiert. Tatsächlich stehen Mieträder im Landkreis selten wild auf Gehwegen herum oder liegen in Gräben. Wie sich das bei den E-Scootern entwickelt, wird Unterschleißheim nach sechs Monaten evaluieren. Die Probephase hat in der Stadt erst begonnen.