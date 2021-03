Mit einem humorvollen Musikvideo über die Alltagsprobleme eines Chors in der Corona-Zeit hat das Haarer Frauenensemble "Chorizont" bei der jüngsten Choraktion des Bayerischen Rundfunks überzeugt. Chorizont erreichte einen achten Platz in der Kategorie "Das mit Abstand beste Digitalprojekt". Weitere Kategorien waren "Das mit Abstand beste Live-Konzert" und "Das beste Musikvideo". Im Februar hatte der BR Chöre aufgerufen zu zeigen, dass die Chorszene trotz des Lockdowns "unglaublich kreative und witzige Videos und Konzerte produziert hat". Die insgesamt 171 Einsendungen der zum Teil professionellen Ensembles aus ganz Bayern zeigen das Bedürfnis aller Sänger nach Aktivität.

Das seit 2013 in Haar ansässige Ensemble für junge Leute lag mit seinem Video richtig. Es zeigt einen Rückblick auf das Chorkonzert 2019, den die Chorizont-Sängerinnen mit Telefongesprächen unterbrechen, weil sie fürchten, dass der Chor ohne Weihnachtskonzert seine Fans verlieren würden. Statt aufzustecken, schlägt eine Sängerin im Film vor, ein Chorvideo zu drehen. Dessen Produktion wird so aktiv und launig gezeigt, dass - so das Urteil der Fachjury - "die eigentliche musikalische Performance fast zur Nebensache wird". Nur fast, denn sie überzeugt ebenso, wie die übrigen Chorvideos, die man unter www.br-klassik.de/chor-aktion findet.